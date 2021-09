Charles Leclerc ha giganteggiato nelle prove libere 1-2 del GP di Olanda 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort. Il pilota della Ferrari si è esaltato su questo tracciato che torna a fare capolino nel Circus dopo un’assenza di 36 anni e ha timbrato il miglior tempo in entrambe le sessioni. Il monegasco ha chiuso davanti al proprio compagno di squadra Carlos Sainz nei due turni odierni, facendo capire che la monoposto di Maranello ha tutte le carte in regola per ben figurare durante questo fine settimana dopo le difficoltà riscontrate a Spa.

Il rendimento di Charles Leclerc è stato davvero soddisfacente sul giro secco, mentre il passo gara è inferiore rispetto a quanto messo in mostra da Red Bull e Mercedes. Ci sono buone sensazioni in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica, l’obiettivo è quello di riscattarsi e di ottenere un risultato di rilievo in vista dell’attesissimo GP d’Italia, in programma settimana prossima a Monza. La soddisfazione dell’alfiere del Cavallino Rampante è apparsa evidente nelle dichiarazioni rilasciate al termine di questo intenso venerdì in pista.

Charles Leclerc ha analizzato la situazione in questo modo: “Speriamo di mantenere queste posizioni anche in qualifica, dobbiamo lavorare per quello. Gli altri hanno margini di miglioramento, ma su questa pista prendere qualche rischio può pagare e può succedere di tutto. Questa pista mi ha dato sensazioni fantastiche, la pendenza è incredibile. Con le nostre macchine e l’aderenza che abbiamo adesso è pazzesco. Siamo stati molto veloci nel primo giorno, ma sono sicuro che gli altri abbiano margine di crescita per domani”.

Il ferrarista ha proseguito: “Con tanto carico di carburante eravamo un po’ meno veloci rispetto alle simulazioni da qualifica, quindi è lì che dovremo lavorare per migliorarci. Speriamo di poter mantenere le posizioni di oggi anche nelle qualifiche. È una pista dove prendere i rischi può premiare, dunque tutto può accadere. Noi daremo del nostro meglio, insieme a Carlos ci stiamo spingendo a vicenda e speriamo che questo porti dei benefici in qualifica“.

Foto: Lapresse