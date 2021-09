DIRETTA F1, GP Olanda LIVE: pole di Verstappen, Ferrari in terza fila. Griglia di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.27 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la gara. Orario d’inizio alle 15.00. Un saluto sportivo.

16.25 Pole-position n.10 in carriera per Max Verstappen. Domani la partenza sarà decisiva, perché quasi tutti i piloti dovrebbero effettuare una sola sosta.

16.24 Eccezionale il 7° posto di Giovinazzi: un risultato che profuma di chiaro messaggio alla Alfa Romeo in ottica rinnovo del contratto.

16.23 Terza fila per le Ferrari: Leclerc ha preceduto Sainz per appena 10 millesimi! Oggi Gasly è stato un osso durissimo con una super AlphaTauri.

16.21 La classifica della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:08.885 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.038 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.337 6

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.593 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.642 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.652 6

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.705 5

8 Esteban OCON Alpine+1.048 6

9 Fernando ALONSO Alpine+1.071 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.281 6

16.20 HAMILTON RESTA DIETRO DI UN SOFFIO! Appena 38 millesimi da Verstappen! 3° Bottas a 0.337, 4° Gasly a 0.593. Delirio del pubblico olandese, è bello vedere le tribune piene: qui si è tornati a vivere come prima della pandemia. Bravi.

16.19 1’08″885, si migliora ancora Verstappen! La pole è sua!

16.19 Gasly beffa le Ferrari ed è in seconda fila. Ottimo Giovinazzi, splendido settimo!

16.19 Verstappen non si migliora al primo intermedio.

16.18 Gasly più veloce dei ferraristi al primo intermedio.

16.16 Mancano 2 minuti e mezzo alla bandiera a scacchi.

16.16 La Ferrari cambia strategia. Leclerc e Sainz sono i primi ad uscire in pista per l’ultimo tentativo.

16.14 La classifica a 5 minuti dal termine:

16.13 Non sarà facile per la Ferrari agguantare la seconda fila. L’eliminazione di Perez ha aperto uno spiraglio, ma Gasly sta andando fortissimo con l’italiana AlphaTauri.

16.12 4° Gasly a 0.740, 5° Leclerc a 0.922, 6° Sainz a 0.948.

16.11 Bottas 2° a 0.299 da Verstappen, 3° Hamilton a 0.345.

16.11 1’08″923 di Verstappen, boato del pubblico!

16.10 Leclerc e Sainz sono stati tra gli ultimi ad entrare in pista. Può essere un vantaggio per il miglioramento del grip della pista, ma anche un rischio in caso di incidenti o bandiere gialle.

16.09 Tutti in pista con gomme soft. Mescole usate per Sainz, nuove per Leclerc.

16.07 Iniziata la Q3! 12 minuti per definire la griglia di partenza!

16.03 Max Verstappen sembra il grande favorito per la pole, ma attenzione a Hamilton. E chissà che Leclerc non possa giocare un ruolo da arbitro del Mondiale…

16.02 Ed ecco l’annuncio ufficiale: Q3 dalle 16.07!

16.02 Ancora tutto fermo, ma manca poco ormai all’inizio della Q3.

15.57 Ricordiamo che Perez (Red Bull) è stato eliminato nella Q1. Il messicano era sceso in pista per effettuare un secondo tentativo, ma era incappato nella bandiera a scacchi a causa del traffico.

15.55 Servirà attendere prima dell’inizio della Q3. Serve pulire la pista dopo l’incidente di Latifi.

15.53 L’eliminazione di Norris (McLaren) rappresenta una ghiotta occasione per la Ferrari in ottica terzo posto nella classifica costruttori. Importante la qualificazione tra i top10 di Giovinazzi: l’italiano deve meritarsi il rinnovo con l’Alfa Romeo, dunque è obbligato a fare risultati.

15.52 La macchina di Latifi dopo l’incidente:

A big impact, but the Canadian radios to the team that he is ok #DutchGP 🇳🇱 #F1

15.51 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Russell, Stroll, Norris, Latifi e Tsunoda.

15.50 La classifica della Q2:

15.49 LA Q2 FINISCE QUI! Mancavano ancora 1’38”, ma non vi sarebbe stato il tempo materiale per tutti di lanciarsi ed effettuare un giro lanciato.

15.48 ANCORA BANDIERA ROSSA! Questa volta il testacoda è di Latifi, che va a sbattere a sua volta come già accaduto al compagno di squadra Russell!

15.47 Leclerc per ora temporeggia, è un rischio…

15.46 Si riprende! 3’54” roventi, può succedere di tutto…

15.42 La classifica prima della bandiera rossa:

15.39 Russell è andato in testacoda all’ultima curva, andando a sbattere con il posteriore della monoposto.

15.37 Ora va ripulita la pista, non sarà una sosta lunga. Tutti i piloti avranno ancora il tempo di effettuare un tentativo per migliorarsi.

15.36 RUSSELL FINISCE CONTRO IL MURO, impatto comunque lieve, perché il pilota della Williams riesce a ripartire. BANDIERA ROSSA a 3’54” dal termine della sessione, le macchine tornano in pit-lane.

15.34 La classifica parziale a 6 minuti dal termine:

15.33 Ricciardo è 6°, precede Sainz per soli 5 millesimi.

15.32 C’E’ ANCHE LA ALPHA TAURI! 3° Gasly a 0.470. Sainz è 6° a 0.799.

15.32 LA FERRARI C’E’! Leclerc è 2° a 0.366 da Verstappen!

15.29 Hamilton è secondo a ben 0.655 da Verstappen! 3° Bottas a 0.698. La Mercedes si sta nascondendo o davvero Verstappen è una spanna sopra tutti su questa pista? Aumentano i rimpianti della Red Bull per il flop di Perez, eliminato in Q1.

15.29 Anche Hamilton e Bottas con gomme soft.

15.28 1’09″071, tempone di Verstappen, ma la pista continua a migliorare, nel senso che l’asfalto diventa sempre più gommato ad ogni transito dei piloti.

15.26 Max Verstappen in pista con gomme soft. Ricordiamo che in gara si parte con le gomme utilizzate per ottenere il proprio miglior tempo cronometrato nel corso della Q2. Dunque la lotta di strategia è già iniziata.

15.25 Iniziata la Q2. Altri 5 piloti da eliminare, 15 minuti di durata.

15.25 Perez ha imprecato dopo la pesante eliminazione:

15.24 La pista è migliorata molto, da qui le grandi prestazioni di Leclerc e Sainz. Di sicuro la Ferrari si trova a suo agio su questo circuito.

15.23 Per la Red Bull un bruttissimo colpo l’eliminazione di Perez in chiave classifica costruttori.

15.22 Eliminati, dal 15° al 20° posto, i seguenti piloti: Perez, Vettel, Kubica, Schumacher e Mazepin.

15.20 La classifica della Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:09.829 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.193 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.207 1

4 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.221 2

5 Nicholas LATIFI Williams+0.264 3

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.285 2

7 Esteban OCON Alpine+0.350 2

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.390 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+0.426 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.445 1

11 George RUSSELL Williams+0.553 2

12 Fernando ALONSO Alpine+0.606 1

13 Lance STROLL Aston Martin+0.609 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.633 3

15 Lando NORRIS McLaren+0.660 2

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.701 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.902 2

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+1.472 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.558 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.046 3

15.19 SI SALVA DI UN SOFFIO NORRIS, ELIMINATO IN MANIERA CLAMOROSA PEREZ CON LA RED BULL! 16° il messicano, fuori per 41 millesimi, gli stessi che hanno graziato Norris…

15.18 SECONDO SAINZ A 0.193 DA LECLERC! Due Ferrari davanti, la pista è migliorata tanto!

15.18 LECLERC AL COMANDO! 1’09″829!

15.17 Ottimo primo intermedio di Giovinazzi.

15.15 Tornano in pista Leclerc e Sainz a 2 minuti dal termine: la Ferrari non vuole correre rischi…

15.14 Hamilton secondo a soli 78 millesimi, ma con gomme medie: Verstappen è certamente preoccupato…

15.12 Sainz si riporta su ed è 8° a 0.501. La Ferrari sembra potersela giocare con AlphaTauri ed Alpine per il ruolo di terzo incomodo alle spalle di Red Bull e Mercedes.

15.10 La classifica parziale:

15.09 Bottas si migliora e sale al 3° posto a 0.183 da Verstappen.

15.07 Gasly si inserisce in terza piazza a 0.238, Leclerc 4° a 0.385 con la Ferrari. Sainz 14° a 2″118.

15.06 Attenzione: Verstappen ha utilizzato gomme soft, ma le Mercedes hanno impiegato le medie, dunque sulla carta mescole meno performanti per la scuderia tedesca.

15.06 Verstappen si presenta con un tempo di 1’10″036. 2° Hamilton a 0.147, 3° Bottas a 0.413.

15.04 Entrano in pista anche Verstappen e le Mercedes. Boato del pubblico.

15.03 In pista per ora Tsunoda, Schumacher, Mazepin, Latifi, Kubica.

15.02 Il polacco Robert Kubica sostituisce Kimi Raikkonen all’Alfa Romeo: il finlandese è positivo al Covid.

15.00 I meccanici della Ferrari stanno ultimando le riparazioni alla macchina di Sainz. Lo spagnolo ce la farà a scendere in pista, anche se non da subito.

15.00 Iniziate le qualifiche con la Q1! 18 minuti di durata, i peggiori 5 piloti in classifica verranno eliminati.

14.59 Splende il sole a Zandvoort.

14.56 Nessuna comunicazione ufficiale da parte della Ferrari, dunque Sainz dovrebbe riuscire a scendere in pista dopo l’incidente di questa mattina.

14.55 Tutto esaurito in Olanda. Il pubblico sogna di osannare il beniamino di casa Max Verstappen.

14.50 I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

14.48 In 22 occasioni (73,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

14.45 In 12 occasioni (40,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

14.42 Spostandoci sulle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 8 (due con Jochen Rindt e Mario Andretti, una con Stirling Moss, Jim Clark, Graham Hill e Ronnie Peterson). Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Olanda anche Ferrari (7), Mercedes (1) e McLaren (1).

14.40 Sono due le pole position italiane nel Gran Premio di Olanda, entrambe firmate da Alberto Ascari (1952 e 1953).

14.37 Sono invece in tre ad aver arpionato una pole con due team diversi. Si tratta di Graham Hill (1965 Brm, 1967 Lotus), Ronnie Peterson (1973 Lotus, 1976 March) e Alain Prost (1981 Renault, 1984 McLaren).

14.33 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia capeggiata da René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze al palo (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato decimo!

14.30 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 8 occasioni, metà delle quali sono già state citate (Ascari nel 1952 e 1953, Lauda nel 1974 e 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3 volte), Williams (1) e Mercedes (1).

14.27 C’è anche un pilota italiano tra i vincitori del GP d’Olanda. Si tratta di Alberto Ascari, il quale ha peraltro conquistato le prime due edizioni della storia (1952, 1953).

14.25 Esiste, inoltre, il caso di Jackie Stewart che si è sempre affermato con la Tyrrell, la quale però utilizzava una vettura di propria costruzione solo nel 1972. In precedenza, nel 1968 e 1969, la squadra usava un telaio di produzione Matra.

14.23 Ben quattro uomini hanno invece vinto con due team diversi. Si tratta di Jack Brabham (nel 1960 con la Cooper e nel 1966 con la scuderia da lui fondata), James Hunt (nel 1975 con la Hesketh e nel 1976 con la McLaren), Niki Lauda (1974 e 1977 con la Ferrari, nel 1985 con la McLaren) e Alain Prost (1981 con Renault e 1984 con McLaren).

14.19 Il pilota più vincente in assoluto è Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

14.12 Carlos Sainz è finito a muro nel corso delle FP3. La Ferrari è danneggiata, sarà una corsa contro il tempo per metterla in pista.

14.07 A Zandvoort si correrà il Gran Premio d’Olanda, competizione che mancava dal calendario iridato ormai da 36 anni, ma che in questo 2021 fa finalmente il suo ritorno nel Circus. L’evento è stato una presenza fissa nel programma della massima categoria automobilistica fra il 1952 e il 1985, subendo solo quattro cancellazioni (tre a causa di mancanza di fondi negli anni ’50, a cui va aggiunta quella del 1972, quando il circuito stava venendo ammodernato). Tuttavia, subito dopo l’edizione del 1985, la compagnia che gestiva il tracciato costruito letteralmente sulla costa del Mare del Nord andò in bancarotta e questo sembrò segnare la fine definitiva del GP d’Olanda. Cionondimeno, la crescente popolarità di Max Verstappen ha consentito alla gara di risorgere dopo oltre tre decenni di oblio. La rinascita era programmata per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha posticipato di un ulteriore anno il ritorno il calendario della competizione olandese.

14.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 15.00 prenderanno il via le qualifiche del GP d’Olanda di F1.

LA CRONACA DELLE FP3

MAX VERSTAPPEN INDAGATO, MA NON VIENE PENALIZZATO: COSA E’ SUCCESSO

13.12: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 15.00.

13.10: Un po’ di preoccupazione c’è in Mercedes, visto il distacco da Verstappen che in questo turno ha fatto un altro sport.

Who has been impressing you most so far this weekend? #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/YwXrc2GlU7

13.09: Sarà importante, come detto, partire il più avanti possibile nelle qualifiche visto che in gara recuperare posizioni sarà difficile per l’ampiezza della carreggiata.

13.07: Molto bene l’Alpine con uno scatenato Fernando Alonso in quarta posizione e in lizza per le posizioni importanti. L’iberico ha trovato un ottimo feeling con la pista olandese, più indietro Ocon in 13ma posizione.

13.04: Max Verstappen di un altro pianeta in questa FP3. L’olandese ha fatto la differenza con il crono di 1’09″623 precedendo di 0″556 Bottas e di 0″794 Hamilton. Un segnale secco e deciso in vista delle qualifiche delle 15.00. Ferrari in difficoltà: Leclerc sono 9° e a 1″273, mentre Sainz è stato autore di un errore in curva-3, impattando le barriere e non potendo effettuare troppi giri. Per l’iberico 16ma piazza. La SF21 ha sofferto soprattutto nel primo settore, pagando dazio in termini di motore rispetto alla concorrenza.

13.01: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:09.623 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.556 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.794 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.903 4

5 Fernando ALONSO Alpine+1.047 4

6 Lando NORRIS McLaren+1.158 4

7 Lance STROLL Aston Martin+1.219 5

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 5

9 Charles LECLERC Ferrari+1.273 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.382 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 6

12 Nicholas LATIFI Williams+1.460 5

13 Esteban OCON Alpine+1.557 4

14 George RUSSELL Williams+1.651 5

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.676 4

16 Carlos SAINZ Ferrari+2.317 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.357 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.513 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+2.539 5

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.743 4

13.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.58: Il traffico ha un po’ ostacolato Leclerc che non ha trovato il punto di frenata ideale.

12.57: Leclerc rischia nel secondo settore, andando lungo. Il monegasco rientra ai box e in difficoltà.

12.56: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.55: La macchina di Sainz ancora non è arrivata ai box, sarà una corsa contro il tempo per i tecnici della Ferrari. A rischio la presenza dell’iberico nel time-attack.

12.54: Perez quarto a 0″903 dalla vetta, mentre Leclerc è solo nono a 1″273. Sainz fermo ai box in 16ma piazza.

12.53: Verstappen che nel suo giro monstre ha sfruttato anche la scia di Perez.

12.52: Di seguito l’ordine dei tempi:

12.51: ECCOLO VERSTAPPEN! 1’09″623 e 556 millesimi rifilati a Bottas e 0″794 a Hamilton. Leclerc è settimo a 1″273, scavalcato anche da Vettel.

12.50: Ora vedremo la risposta di Verstappen.

12.48: Bottas si porta in vetta con il crono di 1’10″179 a precedere di 0″238 e di 0″491 Alonso. Leclerc solo 6° a 0″717.

12.47: Ora vedremo i colpi di Mercedes, Ferrari e Red Bull con gomme soft.

12.45: Russell con la Williams si porta in sesta posizione a 0″604, Giovinazzi nono 1″098. Leclerc esce dai box con gomme soft, mentre Hamilton è solo 13°.

12.45: Vedremo ora se Leclerc monterà le soft per simulare il time-attack.

12.43: Norris in ghiaia in curva-9. Il britannico torna poi con la McLaren sul tracciato.

12.42: Alpine molto veloce anche con Ocon che è quarto a 0″510 dal compagno di squadra.

12.41: ALONSO! Lo spagnolo dell’Alpine si porta in vetta con le soft in 1’10″670 a precedere di 32 millesimi Verstappen e di 0″111 Norris. Nando e Lando con le soft, mentre Max con le medie. Leclerc continua a girare con le medie per capire il degrado con queste mescole.

12.40: Di seguito l’ordine dei tempi:

12.38: Arriva Norris che con gomme soft è a 0″417 da Verstappen, Leclerc è a 1″066 da Verstappen, Sainz 8° a 1″238.

12.37: Verstappen vola! 1’10″707 per lui e 0″515 rifilati a Bottas.

12.35: Si spinge forte: Bottas si porta in vetta con gomme soft in 1’11″217 a precedere di 8 millesimi Verstappen con gomme medie. Gasly è terzo a 0″419. Leclerc scala in quinta posizione a 0″551, Sainz ottavo 0″723. Hamilton è nono a 0″747.

12.33: SEMAFORO VERDE!!! Vettel rischia di perdere la macchina nello stesso punto dove ha perso la Ferrari Sainz. Verstappen anche sulla pista che si lancerà con le medie.

12.32: Un impatto importante sul posteriore per la Rossa dello spagnolo. Le qualifiche sono previste alle 15.00, vedremo se i tecnici riusciranno a riparare la monoposto di Sainz.

12.30: Ferrari che aveva cominciato bene, mettendo in fila buoni tempi con le medie. Peccato per Sainz, questo errore non ci voleva.

12.27: Carlos Sainz è rientrato ai box, mentre i tecnici attendono il recupero della monoposto. Da capire se ci saranno danni al cambio che potrebbe costare cinque posizioni di penalità in griglia in caso di sostituzione.

12.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

12.23: Servirà un grande lavoro per i tecnici della Ferrari visto che Sainz rischia di non prendere parte alle qualifiche se i danni sulla SF21 saranno importanti.

Carlos Sainz loses the rear and hits the wall on the entry to Turn 3

Thankfully he is okay and gets out of his car. We are now under a red flag whilst we wait for the track to be cleared#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/PQCVaVpZQC

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021