LIVE MotoGP, GP Olanda 2021 in DIRETTA: ritorna Assen! Programma e orari prove libere

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Si torna sul mitico tracciato di Assen dopo 2 anni, ricordando la cancellazione dell’anno scorso per la pandemia. Ci attende un fine-settimana ricco di emozioni che arriva immediatamente dopo la prova del Sachsenring, in Germania.

Sul tracciato tedesco l’emozionante vittoria dello spagnolo Marc Marquez in MotoGP ha regalato qualcosa di speciale agli appassionati. Ancora una volta l’iberico ha dimostrato le sue qualità eccezionali, nonostante le proprie menomazioni fisiche. Nei Paesi Bassi aspettarsi un nuovo sigillo di Marc sarà complicato, tenuto conto delle caratteristiche della pista, ma con l’asso nativo di Cervera mai dire mai.

In questo contesto così livellato verso l’alto, il francese Fabio Quartararo, terzo in Germania, si propone tra i favoriti per il successo di tappa, forte della vetta nella classifica generale. Il transalpino, per merito di un andamento costante, si sta costruendo un tesoretto di punti importante e per gli inseguitori sarà molto dura. La prima a essere chiamata in causa in questo discorso è la Ducati, uscita delusa dal weekend teutonico e speranzosa di potersi rifare in Olanda.

Con lo stesso spirito si presenta ai nastri di partenza Valentino Rossi. Sulla pista che gli ha regalato l’ultima vittoria in top-class, ovvero quattro anni fa, il nove volte iridato si augura di accrescere il feeling con la Yamaha Petronas e di guidare in maniera più efficace rispetto agli appuntamenti precedenti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle 09.55, mentre la FP2 scatterà dalle 14.10. Buon divertimento!

PROGRAMMA GP OLANDA 2021

VENERDI’ 25 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. Su Sky Sport Uno (201), invece, verrà proposto ogni turno a eccezione delle prove libere del venerdì di Moto2 e Moto3.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere di oggi, che saranno curate esclusivamente da Sky Sport.

Credit: MotoGP.com Press