Risultato deludente ma sensazioni positive in vista del prosieguo del weekend. Si può riassumere così il venerdì di Valentino Rossi ad Assen per la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021, valido come nono round stagionale del Mondiale MotoGP.

Il Dottore ha chiuso il day-1 al 17° posto nella classifica combinata delle libere con un miglior crono di 1’34″431, senza montare però gomme soft per un time-attack vero e proprio. Il 42enne di Tavullia ha comunque messo in evidenza un ritmo discreto con pneumatici usati su pista asciutta, prima dell’arrivo della pioggia in FP2 che lo ha relegato di fatto fuori dalla top10 in attesa delle FP3 di domattina.

“Prima di tutto è sempre bellissimo guidare ad Assen. È una delle piste che ti dà più gusto, fantastico. Alla fine oggi sono un po’ indietro, ma il mio potenziale credo che sia un po’ migliore”, ha detto Rossi ai microfoni di Sky Sport dopo l’attività in pista odierna.

Credit: MotoGP.com Press