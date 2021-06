MotoGP, orari qualifiche 26 giugno: programma GP Olanda 2021, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Quali piloti centreranno le pole position del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Motomondiale 2021? Si entra nel vivo del fine settimana sul circuito di Assen e oggi le tre classi disputeranno le attesissime qualifiche che andranno a compore la griglia di partenza sulla pista della Drenthe.

Si inizierà dalle ore 12.35 con le qualifiche della Moto3, con Pedro Acosta che cercherà di mettere subito le cose in chiaro in vista di una gara che potrebbe condurlo già alla fuga decisiva in classifica generale prima della sosta estiva. In Moto2, alle ore 15.10, inizierà la caccia a Remy Gardner, che sembra pronto a dominare la scena nella classe mediana. Raul Fernandez e Marco Bezzecchi proveranno ad opporsi. In MotoGP, invece, dalle ore 14.10 sarà un “tutti contro Fabio Quartararo”, il vero re del sabato.

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Olanda del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le differite delle qualifiche delle tre classi dalle ore 16.30, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOMONDIALE

Sabato 26 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Differita qualifiche delle tre classi su TV8: ore 16.30

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport Collection (205): ore 17.00

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP (208): ore 19.30, 23.00

Repliche qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP (208): ore 21.15

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP (208): ore 00.45

