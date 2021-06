MotoGP, risultato warm-up GP Olanda 2021: Vinales ancora il migliore, Bagnaia 9° e Valentino Rossi nella top-10

La conferma dello status quo. Maverick Vinales è stato ancora il più veloce sul circuito di Assen (Olanda), sede del nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla storica pista dei Paesi Bassi il Top Gun del Motomondiale ha colpito ancora e, dopo aver ottenuto la pole-position, si è issato in vetta all’ordine dei tempi nel warm-up con il crono di 1’32″569 a precedere con la sua Yamaha Factory il team-mate (leader del campionato) Fabio Quartararo di 0″329 e l’iberico della Suzuki Alex Rins di 0″355.

I due alfieri di Iwata hanno inoltre replicato le ottime prestazioni delle prove libere per il rendimento su più tornate, mettendo in mostra un ritmo da 1’32” alto e adottando però una soluzione diversa con le gomme: soft/hard per Vinales e medium/hard per Quartararo. Mescola dura al posteriore scelta da diversi piloti per favorire una maggior stabilità nella guida.

Buone indicazioni sono arrivate anche da casa Honda con il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) e lo spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda Team) in quarta e quinta posizione, rispettivamente a 0″381 e 0″427 dal vertice. Ottimi segnali per l’asso nativo di Cervera che ieri, protagonista di una caduta, ha concluso il time-attack in ventesima piazza e sarà costretto a una gara in rimonta.

A completare la top-10 troviamo il francese della Ducati Pramac Johann Zarco a 0″519, l’iberico Pol Espargaró (Repsol Honda Team) a 0″659, l’altro spagnolo Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) a 0″701, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) a 0″757 e Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a 0″786. Buone le indicazioni per Valentino che con l’accoppiata soft/hard pare aver trovato un buon equilibrio per la corsa domenicale, mentre per “Pecco” qualche perplessità in più c’è sull’opzione medium/hard.

Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, sono da considerare Danilo Petrucci (KTM Tech3) a 0″787 in 11ma posizione, Lorenzo Savadori (Aprilia) a 1″575 in 19ma, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 1″617 in 20ma e Luca Marini (Ducati SKY VR46 Avintia) a 1″739 in 21ma.

Appuntamento, dunque, alle ore 14.00 per la gara di Assen della top-class.

CLASSIFICA WARM-UP GP OLANDA 2021 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.569 8 12 306.7

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.898 5 12 0.329 0.329 305.2

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.924 6 12 0.355 0.026 309.8

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.950 11 12 0.381 0.026 309.8

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.996 9 13 0.427 0.046 313.0

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.088 9 13 0.519 0.092 314.6

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.228 6 13 0.659 0.140 313.8

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.270 13 13 0.701 0.042 306.7

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.326 10 11 0.757 0.056 314.6

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’33.355 13 13 0.786 0.029 306.0

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.356 6 13 0.787 0.001 306.0

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.422 9 11 0.853 0.066 306.0

13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.450 10 12 0.881 0.028 312.2

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.719 10 13 1.150 0.269 309.8

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’33.809 6 12 1.240 0.090 312.2

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.891 11 13 1.322 0.082 310.6

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.957 5 10 1.388 0.066 310.6

18 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.134 12 13 1.565 0.177 305.2

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.144 11 11 1.575 0.010 305.2

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’34.186 13 13 1.617 0.042 311.4

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’34.308 7 12 1.739 0.122 309.0

22 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’34.439 11 11 1.870 0.131 313.0

Credit: MotoGP.com Press