Maverick Vinales ha concluso in seconda posizione il GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Assen l’iberico si è dovuto accontentare di una seconda piazza un po’ deludente, viste le aspettative. Maverick, infatti, era convinto di poter contrastare il team-mate Fabio Quartararo, che però ha saputo sfruttare i primi giri per creare un margine di sicurezza, incolmabile per l’iberico.

“Il secondo posto non è male, è un buon risultato. Dopo aver sorpassato Bagnaia sono riuscito a tenere un buon ritmo. Ho provato a prendere Quartararo, ma non ho avuto abbastanza giri per riuscirci. Il problema non è stata la gomma, mi sono trovato bene con la soft. Il problema è stato rimanere dietro Nakagami per gran parte della corsa, in questo modo la gomma si riscalda, così diventa dura. L’importante comunque è essere salito sul podio e aver fatto un weekend così bello“, ha spiegato Maverick.

Sono giorni, poi, particolari per lui visto i rumours che lo riguardano circa un suo approdo l’anno prossimo in Aprilia, rescindendo il contratto con la Yamaha: “Sono molto lontano dal mio potenziale, con questo ho detto tutto“, la risposta dello spagnolo.

Di seguito il video dell’intervista a Sky Sport:

VIDEO MAVERICK VINALES DOPO IL GP D’OLANDA





Foto: LaPresse