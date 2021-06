Joan Mir ha chiuso al terzo posto il Gran Premio d’Olanda 2021, valevole per il nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo appuntamento iridato prima della lunga pausa estiva. Lo spagnolo della Suzuki si è reso protagonista di una bella rimonta dalla decima piazza di partenza, riuscendo a conquistare il terzo podio dell’anno.

“Non potevo chiedere di più da questa gara. Sapevamo che il passo c’era e sarebbe stato costante. Come sempre però ci è mancato il giro veloce che ci avrebbe messo davanti nelle qualifiche. Il podio è davvero speciale, abbiamo dato il massimo per conquistarlo”, ha dichiarato il campione del mondo in carica al termine della corsa.

“Volevo chiudere questa prima parte della stagione, in cui abbiamo avuto tante difficoltà, più di quelle attese, in questo modo positivo. Sono punti importanti per partire meglio nella seconda parte della stagione. Lo dedico a tutti i ragazzi, ringraziandoli per il loro lavoro”, conclude Mir ai microfoni di Sky Sport.

Credit: MotoGP.com Press