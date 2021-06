Domenica 27 giugno ad Assen è previsto il Gran Premio d’Olanda, nono atto del Motomondiale 2021 e ultima gara prima della pausa estiva, che dopo la cancellazione del GP di Finlandia, originariamente programmato per l’11 luglio, ha cambiato connotati. Le “ferie” sono state anticipate di due settimane e allungate di una, poiché una volta completata la tappa nei Paesi Bassi, si tornerà in azione solo a inizio agosto con il Gran Premio di Stiria.

Dunque Assen segnerà de facto il giro di boa di una stagione sin qui caratterizzata dal predominio di Fabio Quartararo. L’attuale classifica generale vede il francese in testa con 22 punti di vantaggio sul connazionale Johann Zarco, ma è oggettivamente bugiarda. Senza l’inconveniente fisico di Jerez e lo strano problema alla tuta di Barcellona, El Diablo avrebbe un margine ben più cospicuo rispetto a quello corrente. È vero, gli imprevisti fanno parte delle corse, ma quanto visto in pista non è rispecchiato appieno dalla graduatoria iridata. Il ventiduenne transalpino si è sin qui dimostrato il centauro più forte e più costante in assoluto.

Ora come ora si fatica a trovare un serio rivale per Quartararo sul lungo periodo. In casa Ducati il già citato Zarco è piuttosto solido, ma non quanto il più giovane conterraneo, rispetto al quale è peraltro sovente un passo indietro. Jack Miller e Francesco Bagnaia, invece, difettano proprio di stabilità, dovendo fare i conti con ripetuti alti e bassi. Il Campione del mondo in carica Joan Mir è invece costante, ma non ha mai trovato un vero acuto con la sua Suzuki. Dal Mugello in poi Miguel Oliveira ha tenuto un rendimento persino superiore rispetto a quello del leader della classifica iridata, ma il portoghese della Ktm sconta un inizio di stagione anonimo (solo 9 punti nei primi cinque GP, a cui ne sono seguiti 65 negli ultimi tre), dunque recuperare 53 lunghezze a El Diablo non si annuncia compito semplice.

Assen, peraltro, dovrebbe essere un contesto favorevole alle moto agili, qualità che non difetta alla Yamaha. Di conseguenza Quartararo potrebbe avere l’opportunità di allungare ulteriormente sugli avversari, a meno che non si presenti la pioggia, da lui piuttosto sgradita. L’Olanda è storicamente un contesto dove le gare possono essere bagnate.

Infine, sarà interessante verificare le prestazioni di Marc Marquez. Lo spagnolo è reduce dalla commovente vittoria del Sachsenring, storico feudo suo e della Honda, grazie alla quale è tornato al successo per la prima volta dopo il gravissimo infortunio al braccio patito nel luglio 2020. Verosimilmente, Assen non sarà contesto favorevole all’iberico e alla sua RC213V, ma dal punto di vista del morale avremo al via del GP un pilota completamente diverso, conscio di aver imboccato la strada giusta per potersi riprendere lo scettro iridato nel 2022.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (8/19 GP)

131 – Fabio QUARTARARO (FRA) [Yamaha]

109 – Johann ZARCO (FRA) [Ducati]

100 – Jack MILLER (AUS) [Ducati]

99 – Francesco BAGNAIA (ITA) [Ducati]

85 – Joan MIR (SPA) [Suzuki]

75 – Maverick VIÑALES (SPA) [Yamaha]

74 – Miguel OLIVEIRA (POR) [Ktm]

Foto: MotoGPpress.com