F1 e MotoGP oggi: orari gare 27 giugno, tv, programma, streaming TV8, DAZN e Sky

Domenica intensissima per gli appassionati di motori in questo 27 giugno che vedrà protagonista il Motomondiale ad Assen per il Gran Premio d’Olanda e la Formula 1 al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio di Stiria.

Prosegue in Formula 1 lo splendido duello iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, oltre a quello tra Red Bull e Mercedes nel campionato costruttori. In MotoGP Fabio Quartararo è il grande favorito ad Assen e proverà ad allungare ulteriormente in testa al Mondiale prima della lunga pausa estiva sulla pattuglia di Ducati formata da Zarco, Miller e Bagnaia.

Le gare odierne di Formula 1 e del Motomondiale verranno trasmesse in diretta tv sui rispettivi canali dedicati di Sky Sport, mentre su TV8 sarà possibile seguire tutte le gare in differita. Sarà inoltre possibile seguire entrambi gli eventi in diretta streaming su Sky Go e Now TV (le moto ad Assen anche su DAZN). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di questa fantastica domenica di motori con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo di giornata per Formula 1 e MotoGP:

GARE F1 E MOTOGP OGGI: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 27 GIUGNO

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 11.00, Moto3, Gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 12.20, Moto2, Gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 14.00, MotoGP, Gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go, Now TV e DAZN)

ore 15.00 F1: GP Stiria 2021, Gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, streaming su Sky Go e Now TV)

ore 15.30, MotoE, Gara (diretta tv su Sky Sport MotoGP, streaming su Sky Go e Now TV)

Programma TV8

ore 14.00, Moto3, Gara, differita

ore 15.20, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

ore 17.55, MotoE, Gara, differita

ore 19.35 F1 GP Stiria 2021, gara in differita

Credit: MotoGP.com Press