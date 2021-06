MotoGP, GP Olanda 2021: meteo incerto, qualifica aperta ad ogni scenario con tanti protagonisti attesi

Il weekend del Gran Premio d’Olanda 2021 entra finalmente nel vivo quest’oggi ad Assen per la MotoGP con un sabato riservato alle ultime prove libere e soprattutto alla nona qualifica stagionale del Motomondiale. Grande incertezza nella classe regina soprattutto a causa di un meteo variabile che potrebbe condizionare pesantemente l’andamento delle sessioni odierne.

Il venerdì ci ha comunque fornito delle indicazioni importanti almeno in situazione di pista asciutta, con una Yamaha in grande spolvero sul giro secco con gli “ufficiali” Maverick Viñales e Fabio Quartararo sempre là davanti e di conseguenza candidati ad un ruolo da protagonisti nelle qualifiche odierne.

Buoni segnali nel time-attack con l’asciutto anche per Honda, come testimonia il sorprendente secondo posto nella combinata di un redivivo Pol Espargarò e l’incoraggiante sesta piazza di Marc Marquez nonostante la brutta caduta delle FP2. Passi avanti sul giro singolo anche per le Suzuki, con Joan Mir e Alex Rins a caccia di un posto nelle prime due-tre file in griglia per poi scatenarsi come di consueto in gara.

Ducati come da pronostico non è sembrata particolarmente brillante nelle prime due sessioni di libere ad Assen, con un Francesco Bagnaia in difficoltà che dovrà superarsi in qualifica per costruire un buon risultato in vista della corsa domenicale, mentre Johann Zarco e Jack Miller possono ambire almeno alle prime due file in griglia.

Fine settimana già in salita per Valentino Rossi, virtualmente escluso dal Q2 ma dotato di un potenziale interessante almeno sul passo. Il 42enne di Tavullia quest’oggi dovrà mettere assieme tutti i pezzi nel time-attack in modo da puntare alle prime tre-quattro file dello schieramento.

Credit: MotoGP.com Press