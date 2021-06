MotoGP oggi, GP Olanda 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 25 giugno, prende il via il weekend del GP di Olanda, round del Motomondiale 2021. Sullo storico tracciato di Assen i piloti si confronteranno in cerca del miglior set-up sulla propria moto in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali.

In MotoGP si torna in sella in una situazione di classifica che sorride a Fabio Quartararo: il francese della Yamaha guida la graduatoria generale con 131 punti, 22 in più del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 31 in più dell’australiano della Ducati Factory Jack Miller. Francesco “Pecco” Bagnaia è il migliore degli italiani in quarta piazza a -32 da Quartararo. Appare evidente che questo fine-settimana sarà importante soprattutto per la Rossa per cercare di recuperare terreno nei confronti dell’alfiere di Iwata.

Assen, poi, sarà importante per capire che cosa potranno fare Marc Marquez e Valentino Rossi. Lo spagnolo, reduce dallo strepitoso successo del Sachsenring (Germania), verificherà se le sue condizioni fisiche sono tali anche per imporsi su questa pista particolare, mentre il “Dottore” sul tracciato che gli ha regalato l’ultima vittoria in top-class (2017) vorrà invertire il trend negativo di quest’annata.

Guarda la MotoGP live su DAZN

Un fine-settimana che non vedrà tra i protagonisti Franco Morbidelli che si opererà al ginocchio, lasciando il posto al centauro americano Garrett Gerloff, pilota Yamaha in Superbike e sostituto disponibile per il Team Petronas.

Di seguito il programma di oggi e di come seguire il weekend in tv:

PROGRAMMA GP OLANDA 2021

VENERDI’ 25 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 26 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10-16.50 MotoE, E-Pole

DOMENICA 27 GIUGNO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.20 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. Su Sky Sport Uno (201), invece, verrà proposto ogni turno a eccezione delle prove libere del venerdì di Moto2 e Moto3.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 25 giugno

Ore 08.55: prove libere 1 Moto3

Ore 09.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Ore 18.45: replica prove libere 2 Moto3

Ore 19.30: replica prove libere 2 MotoGP

Ore 21.15: replica prove libere 2 Moto2

Ore 23.00: replica prove libere 2 MotoGP

Sabato 26 giugno

Ore 00.45: replica prove libere 2 Moto3

Ore 02.15: replica prove libere 2 Moto2

Ore 03.15: replica prove libere 2 Moto3

Ore 04.30: replica prove libere 2 MotoGP

Ore 06.00: replica prove libere 2 Moto2

Ore 07.10: replica prove libere 2 MotoGP

Ore 08.55: prove libere 3 Moto3

Ore 09.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E-Pole

Ore 17.00: “Max 50”

Ore 17.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.00: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Ore 19.30: replica qualifiche MotoGP

Ore 21.15: replica qualifiche Moto2

Ore 23.00: replica qualifiche MotoGP

Domenica 27 giugno

Ore 00.45: replica qualifiche Moto3

Ore 02.15: replica qualifiche Moto2

Ore 03.15: replica qualifiche Moto3

Ore 04.30: replica qualifiche MotoGP

Ore 06.00: replica qualifiche Moto3

Ore 06.45: replica qualifiche MotoGP

Ore 08.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E-Race

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: replica gara MotoGP

Ore 17.00: replica gara Moto2

Ore 17.30: replica gara Moto3

Ore 18.00: Race Anatomy MotoGP

Ore 19.00: replica gara MotoGP

Ore 21.00: replica gara MotoGP

Ore 23.00: replica gara Moto2

Ore 23.30: replica gara Moto3

PROGRAMMA TV8

SABATO 26 GIUGNO

16.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2 – Differita*

DOMENICA 27 GIUGNO

14.05 Moto3, GARA – Differita*

15.25 MotoGP, GARA – Differita*

17.15 Moto2, GARA – Differita*

18.00 MotoE, GARA – Differita*

*orari soggetti a variazioni

Credit: MotoGP.com Press