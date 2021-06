Siamo ormai giunti alla lunga pausa estiva del Mondiale di MotoGP 2021. Il Gran Premio d’Olanda che si correrà domenica, infatti, darà il via al consueto break che separerà in due il campionato ma, come sempre, rappresenterà una delle tappe più belle e importanti dell’intera annata. Chi saprà brillare nella “Università della moto”? Andiamo ad analizzare gli spunti più importanti del weekend della Drenthe, pronti per gli ultimi 25 punti prima delle vacanze estive.

1 Marc Marquez saprà ripetersi dopo il trionfo del Sachsenring?

Dopo mesi di dubbi, dopo tre operazioni, dopo tante voci su Marquez “non più imbattibile”, il fuoriclasse di Cervera ha dato la risposta migliore. Sul campo. Vincendo il Gran Premio di Germania. Partendo a razzo, prendendo la testa della corsa e non mollandola più fino al traguardo. Un successo di importanza capitale, proprio sul tracciato nel quale tutti si aspettavano la “zampata”. Sia perché è il circuito con più curve a sinistra in rapporto a quelle destre di tutto il calendario, sia perché in questo modo poteva risparmiare lo sforzo sul suo celebre braccio destro. Questa affermazione potrebbe davvero segnare il ritorno ufficiale del Cabroncito. Ora il morale del catalano sarà nuovamente ad altissimi livelli anche se, oggettivamente, su altre tipologie di piste MM sarà chiamato ad uno sforzo fisico ben differente. Lo rivedremo con più frequenza ai piani alti, su questo non c’è dubbio, ma ripetere una vittoria simile non sarà facile. Per il momento non ci rimane che fare i complimenti al portacolori della Honda e dargli il bentornato, ora il Mondiale MotoGP 2021 può davvero dirsi completo.

2 Fabio Quartararo proverà la fuga in classifica prima delle vacanze?

“El Diablo” al Sachsenring ha lasciato la sua anima “diabolica” fuori dalla pista. Domenica ha corso con grande intelligenza, conquistato un podio pesantissimo, soprattutto pensando che i suoi primi inseguitori in classifica generale sono giunti alle sue spalle. A questo punto il nizzardo comanda con 22 punti di vantaggio su Johann Zarco, 31 su Jack Miller e 32 su Francesco “Pecco” Bagnaia. La chance di Assen è di quelle ghiotte. Allungare ancora, specialmente prima delle lunghe vacanze estive, potrebbe rifilare una “mazzata” al morale degli avversari, che ora devono anche fare fronte comune contro gli scatenati Miguel Oliveira e Marc Marquez che potrebbero portare via loro altri punti.

3 La Ducati reagirà dopo il deludente Sachsenring?

Come ben si sapeva, la pista teutonica, non sarebbe stata l’ideale per le moto di Borgo Panigale. Discorso ben differente per quello che vedremo nella Drenthe. La pista olandese favorirà in maniera più decisa le moto emiliane, per cui il quartetto dei piloti ducatisti potrebbe tornare a lottare concretamente per il successo. Il progetto 2021 sembrava partito nella giusta maniera, ma i piloti stanno procedendo un po’ troppo ad alti e bassi. Bagnaia sembra in leggero calo, Miller procede in maniera ondivaga, mentre Zarco sta facendo sicuramente qualcosa di superiore alle attese. Il Gran Premio di Olanda potrebbe già essere un momento decisivo della stagione. Fermare il tentativo di fuga di Quartararo, godersi le vacanze e sfruttare la doppietta del Red Bull Ring per riaprire ogni discorso: ecco l’obiettivo delle Ducati.

4 Valentino Rossi, Morbidelli e Vinales, chi uscirà dalla crisi?

Il trio della Yamaha sta attraversando un momento negativo come raramente si era visto negli ultimi anni. Valentino Rossi procede sempre attorno alla zona punti in gara, entrandoci spesso a fatica, mentre gli altri due in Germania hanno addirittura chiuso all’ultimo e penultimo posto. Le motivazioni sono differenti. Il “Dottore” non riesce a sfruttare la sua M1 a livello di gomme ormai da anni, Morbidelli non può nulla con una moto di due anni fa (seppure aggiornata) mentre lo spagnolo sembra entrato in un “buco nero” dal quale non riesce a uscire. La pista di Assen è una di quelle che tutti amano e, a livello tecnico, risulta molto indicativa. Un ennesimo fallimento sancirebbe il fallimento del progetto Yamaha 2021 per tutti quei piloti che non si chiamano Quartarato.

5 Quale meteo vedremo nel fine settimana di Assen?

Come sempre quando si sbarca sulla “Università della moto”, bisogna controllare con grande attenzione le previsioni del meteo. Anche nel corso di questo weekend le sorprese, infatti, potrebbero non mancare. Iniziamo dalla giornata di venerdì, quella dedicata alle prove libere. Dopo una mattinata soleggiata, dal pomeriggio le nuvole la faranno da padrone, con temperatura che non valicherà i 18°. Sabato, il momento delle qualifiche, sarà a sua volta dominato dal cielo coperto. Rischio pioggia scongiurato, almeno sulla carta, ma temperatura di appena 17° e sole assente. Cosa succederà, quindi, nella giornata di domenica? La situazione non dovrebbe cambiare. Cielo sempre coperto, con qualche possibilità di precipitazioni sia nel corso dei warm-up mattutini, sia alle ore 14.00 in concomitanza con la gara della MotoGP. Si tratta di pochissima pioggia, nel caso, ma come sempre, attenzione ad Assen!

Foto: Lapresse