LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: FP3, Leclerc e Vettel cercano l’assetto ideale per la qualifica

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Austria 2020 di F1. A Zeltweg, in questo sabato 4 luglio, vanno in scena prima le FP3 dalle ore 12.00 e poi le qualifiche dalle 15.00. Oggi verrà delineata la prima griglia di partenza della stagione. Le grandi favorite per monopolizzare la prima fila saranno le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, apparsi dominanti ieri con una W11 ai limiti della perfezione, peraltro supportata dalla geniale invenzione del DAS. La sensazione è che solo un errore potrebbe privare il britannico o il finlandese di una delle prime due caselle sullo schieramento.

Alle spalle delle Frecce Nere regna invece l’equilibrio. La Racing Point, di fatto un clone della Mercedes W10 del 2019, ha mostrato un potenziale importante, tanto da poter ambire non solo alla seconda fila, ma anche ad un posto sul podio di domani. Sergio Perez e Lance Stroll si trovano dinanzi all’occasione della carriera e cercheranno di sfruttarla nel migliore dei modi. Una grande incognita grava sulla Red Bull, molto distante ieri dalla Mercedes. Eppure Max Verstappen, vincitore in Austria nel 2018 e 2019, si è detto ampiamente soddisfatto delle prove, additando i risultati cronometrici come ‘bugiardi’. Oggi, ad ogni modo, sarà chiamato a trovare un vero e proprio coniglio dal cilindro per impensierire Hamilton.

In casa Ferrari la parola d’ordine è ‘difesa’. A Maranello si punterà a limitare i danni: una seconda fila rappresenterebbe un risultato da non disprezzare, tutt’altro. Sia Sebastian Vettel sia Charles Leclerc hanno evidenziato una mancanza di grip ed aerodinamica. Ad ogni modo, Mercedes a parte, la SF1000 ha mostrato di potersela giocare con le altre avversarie per il terzo gradino del podio. Sarà importante partite il più avanti possibile sulla griglia di partenza, di modo da sfruttare eventuali passi falsi della scuderia di Stoccarda domenica.

L’appuntamento dunque è per le 12.00 con le FP3 ed alle 15.00 per le qualifiche. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live. Buon divertimento!

