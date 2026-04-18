Motorsport in lutto: incidente drammatico al Nürburgring. Muore il 66enne Juha Miettinen

Si è interrotta anzitempo ed in maniera drammatica gara-1 della tradizionale ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers‘, tappa di passaggio in vista dell’evento più importante della stagione al Nordschleife. Un maxi-incidente con protagoniste addirittura sette macchine ha provocato infatti il decesso di Juha Miettinen, pilota svedese di 66 anni che si trovava al volante della BMW 325i n.121, oltre alla conseguente sospensione e cancellazione della corsa.

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dagli organizzatori: “Durante la prima gara dell’ADAC 24h Nürburgring Qualifiers nelle battute iniziali si è verificato un grave incidente che ha coinvolto sette concorrenti. A seguito della collisione che ha coinvolto diversi veicoli, la direzione di gara ha immediatamente interrotto la gara per consentire le operazioni di recupero e soccorso. Nonostante l’immediato intervento dei servizi di emergenza, i paramedici non sono riusciti a salvare un pilota coinvolto, Juha Miettinen (al volante della BMW 325i, numero 121); il pilota è deceduto al centro medico dopo che tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Gli altri sei piloti coinvolti sono stati trasportati al centro medico e agli ospedali vicini per accertamenti in via precauzionale. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La gara non riprenderà sabato sera. I pensieri di tutti coloro che sono coinvolti nella 24 Ore del Nürburgring vanno alla famiglia in lutto di Juha Miettinen. Verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del defunto pilota prima del via della gara di domenica in programma alle 13.00“.

Non è rimasta coinvolta nell’incidente la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 del Team Winward Racing che aveva nel suo equipaggio Max Verstappen, inoltre il fuoriclasse olandese non era impegnato nel primo stint della gara ed in quel momento c’era il suo compagno di squadra austriaco Lucas Auer a destreggiarsi all’interno dell’Inferno Verde. Quello odierna di Juha Miettinen è il primo decesso di un pilota registrato al Nordschleife da giugno 2013, quando fu Wolf Silvester a perdere la vita.