Scherma
Scherma, Martina Favaretto batte in finale Martina Batini nel fioretto femminile a Il Cairo
Finale tutta italiana nel fioretto individuale femminile a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: Martina Favaretto regola la compagna di squadra Martina Batini per 15-10 nel derby azzurro andato in scena nell’ultimo atto.
Favaretto, numero 1 del tabellone, inizia il proprio percorso superando per 15-2 la polacca Karolina Zurawska, mentre ai sedicesimi regola per 15-8 l’ungherese Kata Kondricz. Negli ottavi di finale l’azzurra regola per 15-6 la francese Anita Blaze, poi nei quarti di finale liquida l’altra francese Eva Lacheray con un nettissimo 15-3. Nel penultimo atto l’italiana regola per 15-6 la polacca Marta Jakubowska, con quest’ultima che sale sul gradino più basso del podio, prima di trionfare nel derby conclusivo.
Batini, numero 3 del seeding, vince il derby al primo turno contro Francesca Palumbo per 15-9, poi al secondo turno supera la statunitense Chloe Sun per 15-11. L’azzurra piega negli ottavi di finale la resistenza della francese Emmie Nayl, sconfitta per 15-13, poi nei quarti di finale arriva un altro derby, vinto contro Alice Volpi ancora con il punteggio di 15-13. Più agevole il compito in semifinale, con il 15-9 rifilato alla giapponese Sera Azuma, che si accomoda sul terzo gradino del podio, prima dell’ennesimo derby azzurro, questa volta fatale, contro Favaretto.
La prova corale delle azzurre del CT Simone Vanni viene sottolineata dalla presenza di cinque azzurre ai quarti di finale: turno fatale per Arianna Errigo, quinta, Anna Cristino, settima, e, come detto, Alice Volpi, ottava. Fuori ai sedicesimi Martina Sinigalia, 20ma, mentre escono al primo turno Carlotta Ferrari, 37ma, Aurora Grandis, 38ma, Irene Bertini, 42ma, Matilde Molinari, 55ma, e, come già specificato, Francesca Palumbo, 62ma.