WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!

Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, il giapponese aveva messo in difficoltà il marchio di Maranello nel penultimo tentativo.

Ferrari si conferma davanti a tutti sulle rive del Santerno, il campione del mondo ed il n. 8 di Toyota hanno tenuto testa alla Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco ed alla Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen.

L’italiano ed il danese restano vicinissimi alla vetta, rispettivamente a +0.029 ed a +0.033 dal tempo di 1.30.127 stabilito dall’ex pilota di F1 negli ultimi secondi del turno. Quarto posto per Norman Nato (Cadillac n. 12) davanti a Nyck De Vries (Toyota n. 7), Charles Milesi (Alpine n. 35) e Robert Kubica (AF Corse Ferrari n. 83). Completano la Top10 la prima parte della griglia le due BMW di Robin Frijns (n. 20) e Kevin Magnussen (n. 15).

Lontani tutti gli altri compresa la Cadillac n. 38 di Earl Bamber. Il neozelandese ha dovuto accontentarsi del 12mo posto assoluto alle spalle dell’Alpine n. 36 affidata a Jules Gounon.

Prima pole per Garage 59 e Tom Fleming nel FIA WEC in LMGT3. La McLaren 720S GT3 EVO n. 10 dell’inglese ha fatto la differenza riuscendo a primeggiare sulle due Lexus di Akkodis ASP: la n. 78 di Hadriend David e la n. 87 di Clemens Schmid.

Bene WRT con Parker Thompson (n. 69) e Sean Gelael (n. 32), le due BMW M4 GT3 EVO si sono collocate davanti alla Mercedes n. 61 Iron Lynx di Rui Andrade ed alla Ferrari n. 21 VISTA AF Corse di Simon Mann. Out dalla prima metà dello schieramento l’Aston n. 27 Heart of Racing e la Porsche n. 92 Manthey, rispettivamente in 12ma e 11ma piazza dopo la prima parte del turno.

Domani alle 13.00 il primo atto del FIA WEC 2026.