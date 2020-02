LIVE Sport, DIRETTA 18 febbraio: torna la Champions League, Wierer e Vittozzi di nuovo in scena ad Anterselva e tanto tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.39 SCI ALPINO – È arrivato l’ok ufficiale della FIS per quanto riguarda la tappa valdostana di La Thuile della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Nella giornata di ieri, infatti, i tecnici e gli organizzatori hanno svolto il consueto controllo della neve della località italiana, garantendo il via libera definitivo in vista della tappa di fine mese. Sulle nevi di La Thuile, infatti, si disputerà un supergigante nella giornata di sabato 29 marzo, mentre il primo marzo toccherà alla combinata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.12 MOTOGP – Volano gli stracci in MotoGP, violenta lite tra Jorge Lorenzo e Johann Zarco per questioni extra-pista. Il francese attacca sul fronte soldi, il maiorchino risponde per le rime. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.55 FORMULA UNO – Da domani scattano i test F1 di Barcellona. La Ferrari a caccia di aerodinamica e affidabilità per non commettere gli stessi errori di valutazione di un anno fa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.42 CICLISMO – Tra poco più di ventiquattro ore avverrà il debutto di Vincenzo Nibali con la maglia della Trek-Segafredo. Di fatti, da domani mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 TENNIS – Si sono giocati sei incontri del primo turno del torneo ATP di Delray Beach 2020 di tennis: sul cemento statunitense avanzano ben quattro tennisti di casa, mentre domani verrà già completata la tornata d’esordio della competizione. E’ giunta oggi la notizia della rinuncia di Andreas Seppi, che avrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic domani. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 18 febbraio 2020. Un giorno di capitale importanza, dato che in serata tornerà finalmente la Champions League! Saranno in campo i campioni in carica del Liverpool, in casa dell’Atletico Madrid, quindi il PSG andrà nella tana del Borussia Dortmund. Un altro momento fondamentale di questa giornata sarà la 15km individuale dei Mondiali di biathlon di Anterselva, con Dorothea Wierer e compagne che vogliono proseguire in questo percorso d’oro.

Per quanto riguarda il tennis entrano nel vivo i tornei di Marsiglia (Francia) con Jannik Sinner che se la vedrà con lo slovacco Gombos, Rio De Janeiro (Brasile) con Lorenzo Sonego contro Leonardo Mayer e Marco Cecchinato contro Dusan Lajovic e Delray Beach (Usa) con Milos Raonic contro il nostro Andreas Seppi e Nick Kyrgios che inizia il suo cammino a livello maschile e Dubai (Emirati Arabi Uniti) a livello femminile. Da non dimenticare anche il volley con la Champions League femminile con tre italiane in campo.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 18 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

