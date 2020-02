Sci di fondo: Federico Pellegrino secondo nella sprint di Are! Klaebo ancora padrone anche sulla salita nello Ski Tour 2020

Federico Pellegrino conquista il terzo podio della stagione in Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Il poliziotto di Nus è secondo nella sprint in tecnica libera di Are, in Svezia, facente parte dello Ski Tour. A batterlo soltanto il solito Johannes Klaebo, che quando partecipa a una gara di questa specialità non perde da 14 competizioni consecutive. Tutto si decide a metà della durissima salita che caratterizza il percorso, con Klaebo che affianca sia Pellegrino che il francese Renaud Jay e li salta a velocità doppia. Per il norvegese (2’02″63) ci sono 2″39 di vantaggio sull’azzurro, al quarantesimo podio in Coppa del Mondo, e 3″70 sul transalpino.

Tagliati fuori fin da subito, nella fase iniziale della finale, gli altri protagonisti: Paal Golberg (Norvegia), quarto a 14″46, Lucas Chanavat (Francia), quinto a 26″39, ed Erik Valnes (Norvegia), sesto a 1’05″62.

Dopo aver passato senza problemi il suo quarto di finale, Pellegrino è anche fortunato nella seconda semifinale, in quanto il norvegese Simen Hegstad Krueger cade all’inizio e si porta dietro Alexander Bolshunov; entrambi devono di fatto dire addio alle speranze di finale, che l’azzurro raggiunge agevolmente assieme a Golberg. L’ultimo atto vede il valdostano, come detto, andare molto forte fin da subito, sapendo che il Klaebo di oggi è apparentemente meno in condizione delle volte precedenti. Quell’apparenza, però, si sgretola rapidamente nella forma di un fulmine rosso che passa sulla neve svedese e che mette tutti in riga.

Fuori in semifinale il leader di Coppa del Mondo, Bolshunov, quarto nella seconda proprio a causa della caduta in cui è rimasto coinvolto. Per Francesco De Fabiani ultimo posto nella quinta batteria nei quarti, senza mai avere reali possibilità di entrare nel penultimo atto.

Foto: LaPresse