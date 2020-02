Atp Marsiglia 2020, Jannik Sinner supera l’esame Gombos e si regala Medvedev agli ottavi!

Buona la prima per Jannik Sinner nel torneo ATP di Marsiglia 2020. Il numero 68 del mondo ha sconfitto in due set lo slovacco Norbert Gombos con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Esame superato dal giovane azzurro che partiva certamente con i favori del pronostico contro il numero 102 del mondo. Sinner ha servito il 55% di prime, ottenendo con questo colpo il 78% dei punti, ma decisive sono state le sei palle break annullate dall’azzurro, che non ha mai perso il servizio.

Sinner si procura quasi subito due palle break in apertura di primo set, ma sulla prima arriva l’errore del giovane azzurro e sulla seconda invece c’è il vincente dello slovacco. Jannik concede davvero pochissimo nei suoi turni al servizio e si porta a condurre fino al 5-4. Nel decimo game il numero 68 del mondo è eccezionale in risposta ed esalta anche il pubblico con un clamoroso pallonetto di rovescio dopo lo smash di Gombos. Sinner si procura tre set point consecutivi e al primo chiude in suo favore per 6-4.

Sinner comincia un po’ al rallentatore il secondo set, ma con un ace riesce ad annullare una palla break. Anche nel terzo game Jannik si aggrappa al servizio per cancellare un’altra occasione di break allo slovacco. Le palle break per Gombos fioccano e ne ha altre due nel quinto gioco, ma ancora una volta Sinner si aiuta prima con il dritto e poi con un ace. Nel settimo game c’è un clamoroso e surreale fuori programma, perchè scatta improvvisamente un allarme che obbliga addirittura i due giocatori ad uscire dal campo. Dopo oltre mezz’ora il gioco finalmente riprende e si va al tie-break, dopo altre due palle break annullate dall’azzurro. Gombos scappa sul 4-1 e con due servizi a disposizione, ma Sinner è fenomenale e trova una rimonta pazzesca, vincendo per 7-5.

Adesso al secondo turno ci sarà una super sfida per il giovane altoatesino. Infatti Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima testa di serie e numero cinque del mondo, che ha usufruito di un bye all’esordio.

Foto: Valerio Origo