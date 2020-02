Tennis, ATP Delray Beach 2020: successi per Frances Tiafoe e Ryan Harrison, sconfitto John Millman

Si sono giocati sei incontri del primo turno del torneo ATP di Delray Beach 2020 di tennis: sul cemento statunitense avanzano ben quattro tennisti di casa, mentre domani verrà già completata la tornata d’esordio della competizione. E’ giunta oggi la notizia della rinuncia di Andreas Seppi, che avrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic domani.

Due le sfide risolte al terzo set, entrambe con epilogo in rimonta: il nipponico Yoshihito Nishioka batte l’australiano John Millman con lo score di 3-6 6-4 6-2, mentre il sudcoreano Soon Woo Kwon elimina il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 1-6 6-3 6-2. Nell’ultimo match di giornata quarta gioia per il pubblico di casa con il successo dello statunitense Frances Tiafoe contro il rappresentante dell’Ecuador Emilio Gómez per 7-6 6-2.

Altri tre erano stati infatti gli statunitensi che in precedenza avevano passato il turno, tutti in due set come Tiafoe: Brandon Nakashima aveva eliminato il boemo Jirí Veselý per 7-6 6-1, mentre Ryan Harrison aveva superato il bosniaco Damir Dzumhur con lo score di 6-3 6-2, infine Mackenzie McDonald aveva battuto il nipponico Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 6-2 7-6.

Primo turno

Frances Tiafoe batte Emilio Gómez 7-6 6-2

Brandon Nakashima batte Jirí Veselý 7-6 6-1

Yoshihito Nishioka batte John Millman 3-6 6-4 6-2

Soon Woo Kwon batte Adrian Mannarino 1-6 6-3 6-2

Ryan Harrison batte Damir Dzumhur 6-3 6-2

Mackenzie McDonald batte Yasutaka Uchiyama 6-2 7-6

Foto: Alessio Tarpini LPS