Taekwondo, Vito Dell’Aquila imperiale! L’azzurro conquista la President’s Cup

La President’s Cup 2020 dell’Italia inizia subito col botto. Vito Dell’Aquila infatti si è aggiudicato il torneo nella sua categoria di peso, quella maschile dei -58 kg, al termine di un cammino favoloso. Il pugliese non ha lasciato scampo ai suoi avversarsi imponendosi nell’impianto svedese dell’Helsingborg Arena con forza e autorità: qualità che gli hanno consentito una volta di più di legittimare il suo status di qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il nativo del 2000 ha sconfitto nell’ordine il turco Cihat Cakmak.per 26-5 agli ottavi, lo spagnolo Adrian Vicente per 29-9 ai quarti e il russo Gregory Gurtsiev per 38-23 in semifinale, prima di regolare per 7-5 l’altro russo in concorso ovvero Sergei Kirsanov nella finalissima. “Ero molto nervoso prima della gara perché volevo far bene – ha affermato l’azzurro – questo era il mio primo obiettivo del 2020 ed esserci riuscito mi rende felice e conscio che il duro lavoro da sempre i suoi frutti”.

“Sono felicissimo. Ho lavorato duro per questa gara perché desideravo vincere finalmente la President’s Cup in Europa, una gara negli anni che è sempre stata ostica per me. Purtroppo ho subito un colpo alla gamba durante la semifinale, mi portavo dietro questo dolore da novembre e nel frattempo avevo anche seguito delle terapie, ma ora dovrò fermarmi. Infatti non parteciperò più all’Open di Svezia che inizierà dal 22 febbraio, devo pensare a recuperare. La botta subita è dovuta anche ad un mio atteggiamento tattico magari giusto, ma comunque logorante, ecco perché dovrò un po’ cambiare il mio stile per prevenire anche queste cose“.

Di seguito invece il resto dei risultati relativi al Day 1 e il cammino degli altri italiani in gara.

UOMINI

-54 kg

1. SHISHKO DMITRII RUS – Russia

2. POLAT GORKEM TUR – Turchia

3. MUSAEV EVGENII RUS – Russia

3. TESKERA JOSIP CRO – Croazia

-58 kg

1. DELL’AQUILA VITO ITA – Italia

2. KIRSANOV SERGEI RUS – Russia

3. GURTSIEV GEORGII RUS – Russia

4. RAVET CYRIAN FRA – Francia

-63 kg

1. KANAEV ANDREI RUS – Russia

2. NAZARYAN DAVID RUS – Russia

3. CABALLERO ECHEVARRIA MARCOS ESP – Spagna

3. ACHAB JAOUAD BEL – Belgio

Simone Crescenzi invece ha dovuto alzare bandiera bianca negli ottavi di finale venendo battuto 25-11 dall’iberico Joan Jorquera Cala.

-68 kg

1. KAVURAT FERHAT CAN TUR – Turchia

2. MORALES IGNACIO CHI – Cile

3. MCNEISH CHRISTIAN GBR – Gran Bretagna

4. PEREZ POLO JAVIER ESP – Spagna

Gabriele Caulo viene battuto ai sedicesimi di finale: l’azzurro non riesce a trovare la strada giusta per avere la meglio del bulgaro Vladimir Dalakiev, che lo regola 13-2.

DONNE

-62 kg

1. KAYIR IKRA TUR – Turchia

2. YAMAN IREM TUR – Turchia

3. KHUZINA LILIIA RUS – Russia

3. ROEBBEN LAURA PETRA S. BEL – Belgio

-67 kg

1. JELIC MATEA CRO – Croazia

2. TITONELI MILENA BRA – Brasile

3. WIET HENIN MAGDA FRA – Francia

3. MC PHERSON PAIGE USA – USA

Un peccato per Daniela Rotolo, che ai quarti si imbatte nella testa di serie numero uno del seed, la croata Matea Jelic, perdendo 12-5.

-73 kg

1. KHAN POLINA RUS – Russia

2. MANDIC MILICA SRB – Serbia

3. LAURIN ALTHEA FRA – Francia

3. OOGINK RESHMIE NED – Olanda

Maristella Smiraglia è stata superata agli ottavi di finale (16-4) lasciando strada alla transalpina Althea Laurin

+73 kg

1. WALKDEN BIANCA GBR – Gran Bretagna

2. KUS Nafia TUR – Turchia

3. AVOULETTE SOLENE FRA – Francia

3. BABIC IVANA CRO – Croazia

In questa categoria di peso l’azzurra Natalia D’Angelo ha perso agli ottavi – al golden score – cedendo alla campionessa di Londra 2012, la serba Milica Mandic.

michele.cassano@oasport.it

Foto: FITA