F1, Ferrari in pista per lo shakedown: 100 km tranquilli per Vettel e Leclerc, domani i Test a Barcellona

La Ferrari è pronta per disputare la prima giornata di Test F1 a Barcellona, le Rosse saranno in pista a partire da domani fino a venerdì 21 febbraio. Il Cavallino Rampante è atteso da una prova importante al Montmelò, in terra spagnola bisognerà fare un punto della situazione e capire lo stato di forma della vettura che punta a battagliare per la conquista del Mondiale F1.

Oggi si è svolto il filming day, un evento ormai tradizionale che è andato in scena sul tracciato catalano: a ogni scuderia viene concesso un numero limitatissimo di chilometri prima dei Test, la Scuderia di Maranello li ha naturalmente sfruttati al massimo per lanciare la SF1000 in vista dei ben più importanti Test. Giornata senza problemi per Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il tedesco ha tenuto a battesimo la monoposto in mattinata e poi ha ceduto il volante al monegasco nel pomeriggio.

La Ferrari ha sfruttato i 100 km consentiti senza alcun imprevisto utilizzando le gomme Pirelli demo, il tutto si è svolto in perfette condizioni meteo e con temperature sempre sopra i 10 °C. La Ferrari tornerà in pista domani mattina, a partire dalle ore 09.00, per la prima giornata di Test: per tutte le 8 ore di lavoro sarà impegnato Sebastian Vettel, giovedì toccherà poi a Charles Leclerc.

Foto: Lapresse