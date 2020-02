Sci di fondo, Therese Johaug fa sua la sprint di Are nello Ski Tour 2020 volando sulla salita. Greta Laurent, semifinale beffa

Therese Johaug vince per la prima volta in carriera una gara sprint. Lo fa ad Are, in Svezia, nell’ambito dello Ski Tour, là dove la distanza ridotta di 700 metri in tecnica libera è determinata dalla particolarità del percorso, in gran parte in salita con pendenze intorno al 20%. Questo è il genere di gara che favorisce la norvegese, sempre in difficoltà nelle fasi iniziali e sempre in grado di rimontare nel tratto che sale. Il podio è tutto norvegese, dal momento che Heidi Weng è seconda a 1″73 e Astrid Uhrenholdt Jacobsen terza a 2″47. Più staccate la svedese Jonna Sundling, a 5″01, la svizzera Nadine Faehndrich, a 6″22, e la svedese Linn Svahn, a 6″98.

Johaug, che sprinter non è, esprime sul traguardo tutta la propria gioia, per qualcosa che mai avrebbe creduto di poter fare anche dopo le altre 68 vittorie in Coppa del Mondo. In questa stagione, delle 16 volte in cui è salita sul podio, 15 sono state le occasioni (comprese le classifiche di Nordic Opening e Tour de Ski) in cui è risultata prima.

Nei quarti, Greta Laurent riesce ad approcciare la salita in prima posizione, cedendo poi soltanto a Jacobsen, ma resistendo all’assalto di Tiril Udnes Weng che si era portata dietro la sua connazionale. Ciò che succede negli ultimi venti secondi della seconda semifinale, però, lascia un certo amaro in bocca: l’azzurra e Jacobsen sono davanti fin quasi alla curva che precede il traguardo, poi rinviene Svahn a tutta velocità e passa, Laurent fa quel che può, ma finisce sorpassata anche dalla norvegese e fuori dalla finale per i 28 centesimi che mancavano al ripescaggio. Per lei è miglior risultato in Coppa del Mondo, con il settimo posto, ma non è difficile immaginare che avrebbe preferito conseguirlo in un altro modo.

Subito fuori, invece, Ilaria Debertolis, ultima nella quinta batteria di quarti di finale.

