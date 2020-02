WTA Dubai 2020: Rybakina, Mladenovic e Martic al secondo turno, eliminate Svitolina, Kenin e Bencic

Si sono appena concluse le partite del primo turno del torneo WTA di Dubai. La più grande sorpresa di giornata è stata l’eliminazione dell’ucraina Elina Svitolina che ha subito un pesantissimo 6-2 6-1 dalla statunitense Jennifer Brady (n.52). La tennista numero 6 del ranking mondiale non è stata mai in partita soffrendo col servizio ed esponendosi alle risposte ficcanti dell’avversaria che nel prossimo turno affronterà Marketa Vondrousova.

Nel primo match del giorno la ceca Katerina Siniakova ha vinto il derby contro la connazionale Karolina Muchova in tre set (6-4 4-6 6-0). La numero 58 del mondo, arrivata dalle qualificazioni, ha messo in campo una buona prestazione guadagnandosi meritatamente l’accesso al secondo turno. Nessun problema per la francese Kristina Mladenovic che superato con un netto 6-4 6-3 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Spettacolo e colpi di scena nel match tra la russa Anastasia Pavlyuchenkova e la svizzera Belinda Bencic. Il primo set è stato dominato dall’elvetica che ha chiuso 6-1. Visto quanto accaduto in molti immaginavano una fine rapida della contesa a favore della tennista numero 5 del mondo. La reazione della 28enne nativa di Samara è stata impressionante, ha lasciato solo due punti all’avversaria in dodici game rifilandole un doppio 6-1.

Molto combattuta anche la partita vinta in quasi due ore e mezza dalla russa Veronika Kudermetova che ha superato con il punteggio di 2-1 (5-7 6-3 7-6(2)) la giovane ucraina Dayana Yastremska. La croata Petra Martic ha impiegato circa un’ora e mezza per battere 6-4 6-3 la tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh.

E’ stata una vera e propria battaglia sportiva quella tra la statunitense Sofia Kenin e la kazaka Elena Rybakina. La numero 19 del ranking Wta ha trionfato in tre set col punteggio di 6(2)-7 6-3 6-3. L’estone Anett Kontaveit ha battuto con un netto 6-1 6-3 la rumena Sorana Cirstea. Nell’ultimo match di giornata la bielorussa Aryna Sabalenka ha staccato il pass per il secondo turno sconfiggendo 6-2 4-6 6-1 la greca Maria Sakkari.

Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com