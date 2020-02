Volley femminile, Champions League 2020: Conegliano travolge il Nantes, le Pantere vincono il girone con 6 vittorie

Conegliano ha sconfitto il Nantes per 3-0 (25-23; 25-19; 25-17) nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia erano già certe del primo posto nel proprio raggruppamento e della qualificazione ai quarti di finale, le Pantere erano anche sicure di essere testa di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta ma hanno voluto chiudere in bellezza e regalare una nuova vittoria al pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato il sesto successo consecutivo nella massima competizione continentale dove sono indubbiamente tra le grandi favorite per la conquista del trofeo.

La corazzata veneta non ha avuto alcun problema di sorta contro la compagine francese, dominando in tutti i set con assoluta disinvoltura contro un avversario che doveva assolutamente vincere per rimanere in corsa. Ci si aspettava un po’ di turnover e invece Coneglinao ha voluto fare sul serio sebbene il risultato di questa partita fosse davvero ininfluente. Paola Egonu è stata straripante ancora una volta, l’opposto ha messo a segno 22 punti (5 muri, 61% in attacco), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Miriam Sylla (13 punti) affiancata da Jennifer Geerties (9), al centro Robin De Kruijf (9) e Chiaka Ogbogu.

CLASSIFICA POOL D: Carraro Imoco Conegliano 6 vittorie (17 punti), Nantes 3 vittorie (9 punti), Volei Alba Blaj 3 vittorie (9 punti), Vasas Obuda Budapest 0 vittorie (1 punto).

Foto: Valerio Origo