Basket, il controsenso delle Qualificazioni agli Europei 2021: l’Italia partecipa, ma è già qualificata

Negli ultimi tempi si è fatto sempre più ingarbugliato tutto quello che riguarda la pallacanestro a livello di partecipazione a qualsiasi manifestazione. Non fanno eccezione le qualificazioni agli Europei 2021, che quattro selezioni nazionali affrontano senza concorrere per staccare il pass continentale: si tratta di Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca.

Questo accade perché i quattro Paesi in questione ospitano tutti un girone della manifestazione: l’Italia al Mediolanum Forum di Assago, la Germania alla Lanxess Arena di Colonia, la Georgia a Tbilisi e la Repubblica Ceca alla O2 Arena di Praga. Inoltre, sarà sempre in terra tedesca la fase finale, e precisamente alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, là dove si giocò già un girone di Eurobasket 2015, che coincise con l’ultima apparizione con la maglia della sua Nazionale di Dirk Nowitzki. In altre parole, azzurri, tedeschi, georgiani e cechi sono già agli Europei.

Le quattro selezioni che già hanno il pass, però, sono chiamate a competere nei rispettivi gironi di qualificazione. E qui scatta l’inghippo: in questi quattro raggruppamenti, che sono la metà di quelli di scena in quest’occasione, ad andare agli Europei saranno due squadre, e non tre, perché la quarta (il Paese ospitante del caso) avrà il pass assicurato. Naturalmente, questo genere di situazione porterà gli allenatori delle Nazionali coinvolte a mettere in piedi squadre pensate non già per le qualificazioni in quanto tali, ma su base più sperimentale, ovviamente senza far venir meno il lato agonistico: del resto, si vuole comunque dimostrare che ci si sarebbe qualificati lo stesso.

Una conseguenza positiva in automatico della qualificazione senza sforzo c’è, perché in questo modo Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca sono già certe di non dover passare l’estate del 2021 a lottare nel secondo turno di pre-qualificazione ai Mondiali 2023, che si svolgeranno nelle Filippine (la terra dove il basket è sinonimo di religione più che in qualunque altro luogo del mondo) con il supporto di Indonesia e Giappone.

Una situazione simile a quella delle qualificazioni a Eurobasket 2021 si è già vista di recente in competizioni FIBA, e precisamente in due dei quattro Preolimpici femminili giocati tra il 6 e il 9 febbraio. In quel caso, sono state chiamate a giocare nonostante lo status di qualificate automatiche per le Olimpiadi le formazioni di Giappone e Stati Uniti, riducendo, nei loro gironi, da tre a due i posti disponibili per Tokyo.

