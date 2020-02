Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare di Coppa del Mondo 2020 in Giappone. Assente Alex Vinatzer

Saranno nove gli azzurri in gara nel fine settimana a Niigata Yuzawa Naeba, in Giappone, dove sono in programma due gare valide per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino: sabato 22 è previsto lo slalom gigante, mentre domenica 23 si terrà lo slalom speciale. In entrambi i casi le due manche si disputeranno alle 2.00 ed alle 5.00 ora italiana.

Saranno nove gli azzurri all’opera sulle nevi nipponiche, ovvero Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Federico Liberatore, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Daniele Sorio, Riccardo Tonetti ed Hannes Zingerle. Sarà invece assente Alex Vinatzer, fermato dall’influenza.

Foto: Valerio Origo