Volta ao Algarve 2020: Vincenzo Nibali debutta in Portogallo. Primi riscontri dopo il lungo lavoro invernale

Tra poco più di ventiquattro ore avverrà il debutto di Vincenzo Nibali con la maglia della Trek-Segafredo. Di fatti, da domani mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020, in cui troveremo al via il campione messinese. Questa sarà la sua prima volta nella breve corsa a tappe portoghese, nonché il primissimo appuntamento in vista di un’annata importantissima e ricca di chances da qui a fine anno, che lo vedranno da protagonista assoluto. Anche per questo motivo Vincenzo ha ritardato il suo debutto, per affinare al meglio ogni singolo dettaglio, per non tralasciare proprio nulla e arrivare al meglio a questo debutto con la sua nuova formazione.

Sono stati mesi veramente intensi per lo Squalo dello Stretto, seguito a fondo da tutta la Trek-Segafredo, ma soprattutto dal suo fedelissimo preparatore Paolo Slongo, costantemente al suo fianco. Dopo la meritata pausa al termine de Il Lombardia, uno stop più che altro psicologico per ricaricare al meglio le batterie, Vincenzo è volato negli Stati Uniti con tutta la Trek per gettare le basi per il 2020, e soprattutto per pianificare l’avvicinamento al Giro, alle Olimpiadi e il Mondiale di Martigny. Successivamente ci sono stati i test su pista ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per affinare al meglio la posizione a cronometro; insomma, per scendere in ogni minimo dettaglio. È poi arrivato il ritiro nella sua amata Sicilia dove, assieme alla formazione statunitense, ha svolto il primo vero training camp durato dieci giorni, prima di dedicarsi alle feste natalizie nella sua terra.

Ma è arrivato presto il momento di tornare a prepararsi per questa stagione con il ritiro di metà gennaio a Maiorca, e nuovamente su pista per gli ultimi test. Tornato a casa, si è dedicato agli esercizi in palestra a Lugano, dove risiede. Ma non è finita qui perchè, su sua richiesta, per poter arrivare al top al debutto in Algarve, è volato a Tenerife, precisamente in altura sul Teide, per le due ultime settimane di avvicinamento all’appuntamento portoghese: lo step decisivo prima di tornare in corsa. E siamo quindi arrivati alla vigilia della Volta ao Algarve. Saranno cinque giorni veramente intensi con un parterre di tutto rispetto, dove Nibali e Bauke Mollema comanderanno la Trek-Segafredo e andranno alla ricerca dei primi risultati positivi. Il messinese avrà a disposizione ben due tappe di montagna per testarsi, e dove, sicuramente, sarà uno dei grandi protagonisti.

Foto: Trek-Segafredo