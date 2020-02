Biathlon, Dorothea Wierer campionessa del mondo: “Volevo vincere, ho dato tutto fino alla fine”

Dorothea Wierer è la regina di questi Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva. Dopo il successo nell’inseguimento, l’azzurra fa sua la 15 km individuale nel tripudio dell’impianto di casa. “Doro” ha messo in scena un’altra prova eccezionale, concludendo alla grande una gara ad altissima tensione, condizionata dal vento. Un successo che le vale il secondo sigillo iridato e rappresenta la 30ma medaglia nella storia del biathlon azzurro in questa competizione. Undicesimo trionfo in carriera per lei e terzo titolo iridato: numeri che parlano chiaro. A completare il podio la tedesca Vanessa Hinz e la norvegese Marte Olsbu Røiseland (clicca qui per la cronaca). Di seguito le parole dell’italiana ai microfoni di RaiSport+ HD:

Dorothea Wierer: “Ho iniziato non al meglio e nella prima serie mi è scappato un colpo. Avevo buone sensazioni, ma c’erano condizioni di vento difficili al poligono. Menomale che ho fatto due zeri nelle ultime due serie. L’ultimo giro è stato molto duro, non sapevo se avevo ancora un margine sufficiente. Alla fine c’era un po’ di confusione, ho lottato e spinto al massimo perché volevo vincere. I tecnici lungo il percorso mi hanno spronato e sono riuscita a centrare il mio obiettivo“.

Foto: Federico Angiolini