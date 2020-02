Volley femminile, Champions League 2020: Scandicci espugna Maribor e vola ai quarti di finale

Scandicci ha sconfitto il Nova Branik Maribor per 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-14) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le toscane sono riuscite a imporsi al Sportna Dvorna contro il fanalino di coda del proprio gruppo e hanno così chiuso il girone al secondo posto in classifica alle spalle del VakifBank Istanbul. La Savino Del Bene, forte di cinque vittorie (13 punti) in sei partite disputate, è tra le tre migliori seconde classificate che possono proseguire la loro avventura nella massima competizione continentale.

Le ragazze di coach Luca Cristofani hanno clamorosamente perso il primo set dopo essere state avanti per 16-12, sono però riuscite a ricompattarsi e hanno dominato i tre successivi parziali riuscendo così a fare festa. A fare la differenza sono state l’opposto Lonneke Sloetjes (17 punti, 4 muri, 2 aces), la schiacciatrice Alexa Gray (18 punti, 3 muri) e la centrale Jovana Stevanovic (15). Ofelia Malinov in cabina di regia, 9 marcature per l’altro martello Samantha Bricio, la centrale Marina Lubian ha chiuso con 12 punti (3 muri) all’attivo. Scandicci non sarà testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta dunque potrebbe essere attesa da avversarie di lusso tra cui Conegliano ed Eczacibasi Istanbul.

CLASSIFICA POOL B: VakifBank Istanbul 5 vittorie (15 punti), Savino Del Bene Scandicci 5 vittorie (13 punti), Dinamo Kaliningrad 2 vittorie (8 punti) Nova KBM Branik Maribor 0 vittorie (0 punti).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo