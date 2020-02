Champions League 2020: Atletico Madrid e Borussia Dortmund vincenti nell’andata degli ottavi, ko Liverpool e PSG

Questa sera sono andati in scena i primi due incontri validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020: a vincere sono state le due formazioni che giocavano di fronte al proprio pubblico. L’Atletico Madrid ha sconfitto il Liverpool per 1-0, i ragazzi di Diego Simeone hanno avuto la meglio sui Campioni d’Europa che saranno obbligati a una rimonta. Il Borussia Dortmund ha invece battuto il PSG per 2-1 grazie a una superlativa doppietta di Haaland. Entrambe le contese rimangono comunque ampiamente aperte, tutto si deciderà negli incontri di ritorno in programma tra tre settimane in casa degli inglesi e dei francesi.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 1-0:

Gli spagnoli passano in vantaggio al 4′ con un bel destro di Saul Niguez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’arbitro ha consultato il VAR per un presunto fuorigioco prima di convalidare la rete. Al 27′ Alisson si è reso protagonista di un miracolo su Alvaro Morata e un minuto più tardi Mohamed Salah ha segnato per i Reds ma era in fuorigioco. Jurge Klopp mescola le carte a inizio secondo tempo inserendo Divock Origi per Sadio Mane, al 53′ Salah sfiora il gol con un bel colppo di testa. Gli inglesi continuano a spingere alla ricerca del pareggio ma i padroni di casa chiudono bene gli spazi e concedono pochissimo se non una chance per Henderson al 73′.

BORUSSIA DORTMUND-PARIS SAINT GERMAIN 2-1:

Il primo tempo è avaro di particolari emozioni anche se le due squadre dimostrano un buon gioco in fase di palleggio pur non riuscendo a creare delle concrete occasioni da gol. Succede tutto nella seconda parte della ripresa: al 69′ Haaland porta in vantaggio i tedeschi con un tiro ravvicinato infilando il pallone sotto la traversa, a 75′ Neymar pareggia con un tap-in su assist chirurgico di Neymar ma due minuti più tardi arriva la magica doppietta di Haaland con una bordata dalla lunga distanza che chiude i conti. In pieno recupero Thiago Silva è andato vicinissimo al pareggio con un colpo di testa.

Foto: Lapresse