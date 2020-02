Tennis, Jannik Sinner e Simone Bolelli eliminati al primo turno nel doppio all’ATP di Marsiglia

Jannik Sinner e Simone Bolelli sono stati eliminati al primo turno del torneo di doppio nell’ATP 250 di Marsiglia. L’altoatesino è sceso nuovamente sul cemento indoor della località francese dopo poche ore dal successo contro Norbert Gombos nel torneo di singolare e sperava di passare il turno in coppia col veterano azzurro ma purtroppo non c’è stato nulla da fare contro la coppia composta dal fuoriclasse canadese Denis Shapovalov e dall’esperto indiano Rohan Bopanna che si è imposta per 6-7(6), 6-3, 10-6.

Gli italiani hanno perso il servizio nel game d’apertura, sono però riusciti a piazzare il contro-break nella quarta frazione e successivamente il primo set si è sviluppato sul regolare scambio dei turni in battuta prima del tie-break conquistato da Sinner e Bolelli. Il secondo set si infiamma con un break e contro-break (2-1), poi Shapovalov e Bopanna firmano il decisivo break nell’ottavo gioco e trascinano la partita al super tie-break. Nella mini-frazione decisiva c’è lotta fino al 6-6, prima che il canadese e l’indiano piazzino un break di 4-0 per chiudere i conti.

Foto: Valerio Origo