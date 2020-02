MotoGP, Johann Zarco: “I soldi mi interessano meno che a Jorge Lorenzo”, il maiorchino: “… si chieda perchè paga ancora un mutuo”

Siamo ancora lontani dal via ufficiale del Mondiale MotoGP 2020, ma le prime emozioni sono già ampiamente arrivate. Non in pista, anche perchè la seconda tornata di test pre-stagionali di Losail scatterà solamente nel corso del weekend, quanto tra interviste e social network. I protagonisti sono il francese Johann Zarco e Jorge Lorenzo. Due piloti che sicuramente hanno sempre dimostrato di avere grinta e carattere e che, in questo caso, hanno pensato di scontrarsi in maniera davvero intensa a parole, anche perchè il maiorchino ha deciso di appendere i guanti al chiodo, passando al ruolo di tester della Yamaha.

Proprio la sua decisione di lasciare il team Honda HRC nella scorsa annata è stato il “Casus belli” tra i due. Le motivazioni le da lo stesso Johann Zarco: “Quando Jorge Lorenzo ha annunciato che si sarebbe ritirato, non potevo che esserne felice – le sue parole a Marca.com – Mi dava una grande opportunità e speravo fino all’ultimo momento che sarei potuto arrivare in Honda. Purtroppo il mio sogno non è andato a buon fine, ma non posso lamentarmi, dato che ora sono in Ducati Avintia. Ad ogni modo ci speravo, ma la scelta di Alex Marquez era inevitabile. suo fratello Marc ha grande potere nella scuderia nipponica. Per loro si tratta di una bella storia. Ora vedo Lorenzo collaudatore in Yamaha. Un comportamento che non so come valutare. Penso che avesse più paura dei soldi di me, ed è per questo che ha aspettato così tanto tempo. Noi due non abbiamo lo stesso modo di pensare. I soldi mi interessano molto meno che a Lorenzo, ho dovuto chiedere un mutuo per comprare casa. Lui vive in un paese in cui non paga le tasse o comunque ne paga poche. Io vivo in Francia, pago le tasse e ho un mutuo. Avevo molte ragioni per continuare con KTM per soldi, ma non l’ho fatto”.

Una stilettata conclusiva che il cinque volte campione del mondo, evidentemente, ha letto e non ha certo mandato giù e, a modo suo, ha voluto rispondere tramite una “Instagram story”. Eccone un riassunto: “Visto che sfortunatamente lui si è interessato di cose che non lo riguardano (e mi stata fatta una domanda a riguardo), io credo che Zarco dovrebbe chiedersi come mai dopo 10 anni nel Motomondiale, due titoli iridati ed una firma con KTM continui ancora a pagare l’ipoteca di casa sua”.

Volano gli stracci in MotoGP e non siamo nemmeno all’avvio del campionato, dato che il Gran Premio del Qatar arriverà solamente nel fine settimana dell’8 marzo. Johann Zarco e Jorge Lorenzo stanno contribuendo a rendere meno noioso questo periodo dell’anno. Le modalità, tuttavia, ce le saremmo risparmiate volentieri…

Foto: Lapresse