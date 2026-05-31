Isner su Sinner: “Gli atleti con la pelle chiara e i capelli rossi fanno fatica con il caldo”

Si continua a discutere intorno alla clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros e, soprattutto, dei motivi collaterali che l’hanno favorita. L’ex giocatore americano John Isner, intervenuto negli studi di Eurosport, ha ipotizzato l’esistenza di una problematica di natura genetica per quanto concerne il cattivo rapporto di Sinner con il caldo eccessivo.

Sulla scelta degli organizzatori di collocare il numero uno nella sessione diurna: “Sinner ha esordito in serale e sono certo che se fosse approdato al terzo turno avrebbe giocato in serale. Semplicemente non è andata come si aspettavano ma non hanno voluto farlo giocare tutta la prima settimana nello slot serale”.

Sullo straordinario momento di forma vissuto dal numero uno del mondo: “Penso sia abbastanza chiaro che Sinner stesse cavalcando un momento di forma incredibile, e lui e il suo team fanno un lavoro incredibile per prepararlo alle partite con la dieta e l’idratazione”.

Su quello che potrebbe rappresentare il tallone d’Achille del campione azzurro: “Credo solo che la sua composizione genetica non gli faccia alcun favore. Se parlate con gli atleti che hanno la pelle chiara e i capelli rossi, fanno fatica con il caldo. Una persona ottima a cui chiedere questo sarebbe il nostro Jim Courier. Penso che ci sia qualcosa nella carnagione chiara e nei capelli rossi che rende più difficile raffreddare il loro corpo, e li rende più vulnerabili in queste condizioni così afose”.