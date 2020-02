Tennis, Marcelo Rios all’attacco di Andre Agassi: “Fu beccato positivo al doping per quattro volte ma gli organi ATP insabbiarono tutto”

Marcelo Rios, tennista di classe sopraffina nel tennis del periodo di fine anni ’90 e inizio 2000, dotato di un tocco mancino speciale, va all’attacco nel suo stile. In un’intervista concessa a La Tercera, il cileno si è lasciato andare a considerazioni piuttosto pesanti nei confronti dell’ex campione americano Andre Agassi, circa una sua positività: “Fu beccato positivo al doping per quattro volte ma gli organi ATP insabbiarono tutto perché altrimenti il tennis avrebbe fatto una brutta fine“, le parole al vetriolo di Rios.

Un’invettiva che non ha riguardato solo Agassi, ma anche l’altro ex n.1 del mondo degli States Pete Sampras: “Ai miei tempi a fine anno si giocava il Masters sempre sul cemento e su campi rapidi per farlo vincere. Solo io e Bruguera provammo a chiedere di giocare su superfici diverse anno dopo anno“, ha aggiunto il sudamericano, lamentando la disparità di trattamento sulla superficie scelta per il torneo di fine anno riservato ai top-8. Se vogliamo, argomenti che talvolta ha sostenuto lo spagnolo Rafael Nadal in questo caso specifico.

Foto: LaPresse