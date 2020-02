Volley femminile, Champions League 2020: Novara batte il Lodz e si qualifica ai quarti di finale da testa di serie

Novara ha sconfitto il Commercecon Lodz per 3-0 (25-21; 25-20; 26-24) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno conquistato il primo posto nel proprio girone davanti allo Stoccarda, hanno infilato la quinta vittoria nella massima competizione continentale e saranno anche testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta: le piemontesi eviteranno così le corazzate Eczacibasi, VakifBank, Conegliano almeno al primo turno. Le ragazze di coach Massimo Barbolini erano obbligate a battere la compagine polacca per assicurarsi il passaggio del turno e ci sono riuscite con grandissima facilità davanti ai 1800 spettatori del PalaIgor.

Le padrone di casa hanno dominato i primi due set, nella terza frazione si sono trovate sotto per 11-16 ma hanno poi rimontato e hanno chiuso i conti in 79 minuti di gioco. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Megan Courtney (12 punti, 6 muri), l’opposto Jovana Brakocevic (11, 2 aces) e la centrale Stefana Veljkovic (11 punti, 2 aces), doppia cifra anche per il martello Elitsa Vasileva (10), 6 marcature per la centrale Cristina Chirichella, buona regia di Micha Hancock. Dall’altra parte della rete si sono distinte Katarina Lazovic e Monika Bociek (13 punti a testa).

CLASSIFICA POOL C: Igor Gorgonzola Novara 5 vittorie (14 punti), Allianz MTV Stoccarda 4 vittorie (13 punti), LKS Commercecon Lodz 3 vittorie (8 punti), Khimik Yuzhny 0 vittorie (1 punto).

Foto LPS/Flavio Pavanello