Ski Tour 2020, nelle qualificazioni della sprint tl di Are bene Greta Laurent e Federico Pellegrino

Lo Ski Tour 2020, presente all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, ha visto andare in scena, nella terza tappa in corso di svolgimento ad Are, in Svezia, le qualificazioni delle sprint in tecnica libera, femminile e maschile. In casa Italia ottime prestazioni di Greta Laurent ed Ilaria Debertolis tra le donne e di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani tra gli uomini, che passano alle fasi finali del pomeriggio.

Nelle qualificazioni femminili si impone la norvegese Therese Johaug, che dà il massimo nella prova che vale per la classifica generale del minitour ed ora proverà a guadagnare quanti più abbuoni possibile nelle finali del pomeriggio. La dominatrice della stagione chiude in 2’13″30 e relega in appena 700 metri a 4″53 la connazionale Heidi Weng, mentre è magnificamente terza l’azzurra Greta Laurent, seppure a 4″77. Si qualifica anche Ilaria Debertolis, splendida 12ma a 9″36, mentre è beffarda l’eliminazione di Elisa Brocard, 31ma e prima delle escluse a 14″61, ad appena 0″06 dal passaggio del turno. Fuori anche Lucia Scardoni, 55ma a 23″40, mentre come già anticipato, Anna Comarella non ha preso il via, così come non si è presentata allo start neppure la svedese Frida Karlsson.

Nella prova maschile spazza via i dubbi circa la sua condizione fisica il norvegese Johannes Klaebo, che si impone coprendo i 700 metri in 1’49″64, relegando a 2″58 il connazionale Paal Golberg, leader della graduatoria del minitour, e a 2″65 l’altro norvegese Erik Valnes. Ottima quarta piazza per Federico Pellegrino, staccato di 4″01, si qualifica Francesco De Fabiani, 21° a 8″34, che va a precedere anche il leader della generale di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov, 23° a 8″59. Fuori Giandomenico Salvadori, 35° a 10″90, Simone Daprà, 67° a 17″10, e Paolo Ventura, 82° a 24″27, infine non è partito Maicol Rastelli, così come non ha preso parte alla prova il russo Sergey Ustiugov.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse