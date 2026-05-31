Mouratoglou critica Sinner: “0-9 sopra le 3 ore e 50, non sa combattere e trovare soluzioni come Alcaraz”

A distanza di qualche giorno la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros continuo a suscitare discussioni e interventi di tecnici e addetti ai lavori. Si analizza tutto quanto successo e si concentra l’attenzione anche sui dati statistici.

Patrick Mouratoglou, allenatore francese, ha commentato, in particolare, su un dato statistico evidenziando come il numero 1 del mondo incontri enormi difficoltà quando i suoi incontri si allungano oltre una certa durata e ha portato all’attenzione degli appassionati cifre indiscutibili: il bilancio di Sinner negli incontri che superano le tre ore e cinquanta minuti è di 0-9.

Mouratoglu, sui propri canali social, si sofferma sul divario tra i primi due del mondo: “E se il vero divario tra Sinner e Alcaraz fosse mentale, non fisico? Nei match di durata superiore alle 3 ore e 50 minuti, Sinner ha un record di 0-9… Alcaraz di 15-1… Sinner domina rapidamente, vincendo l’88% dei suoi match in due set. Alcaraz? 70%. Lotta, si adatta e trova soluzioni“.

La differenza fondamentale tra lo spagnolo e l’italiano: “Questa è la differenza. Alcaraz è abituato a soffrire e ad adattarsi sotto pressione. Sinner non è messo alla prova allo stesso modo… e i dubbi possono insinuarsi. Quindi, quando tutto si fa difficile… di chi ti fidi di più: di chi gioca con facilità o di chi trova sempre una soluzione?“.