Milano-Cortina 2026, primo incontro informale dei consiglieri di amministrazione

Si è tenuto in quel di Milano, presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia, il primo incontro informale dei consiglieri di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. I lavori sono stati aperti da una relazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha voluto ripercorrere tutte le tappe che hanno portato l’Italia a conquistare l’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026. Dopo questo antipasto ha ha preso la parola il CEO Vincenzo Novari, che ha illustrato la sua visione del progetto e l’approccio innovativo che vorrà dare alla struttura organizzativa. Il primo Consiglio D’Amministrazione si svolgerà sempre a Milano nella giornata di lunedì 24 febbraio, con inizio fissato alle ore 12.30.

“L’OK della Prefettura per il riconoscimento giuridico della Fondazione Milano Cortina 2026 è arrivato. Da questo momento servono, da statuto, alcuni giorni per la convocazione del primo CDA. Questo incontro era già previsto e l’obiettivo era di incontrarci – le parole di Malagò – Oggi era indispensabile incontrarci e vederci in faccia, tra persone che in parte non si conoscevano”. il presidente del CONI ha poi parlato del simbolo dei Giochi Olimpici. “Finchè non avremo una idea molto convincente sul logo delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026, rimarremo con quello utilizzato sinora, che rappresenta un Duomo stilizzato percorso da una pista da sci”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse