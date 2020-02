LIVE Sport, DIRETTA 18 febbraio: le italiane di volley ai quarti della Champions League, vincono Atletico e Borussia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.20 TENNIS – Marco Cecchinato è stato battuto da Dusan Lajovic in tre set al primo turno dell’ATP di Rio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

23.10 TENNIS – Salvatore Caruso sconfitto in due set da Jaume Munar al primo turno dell’ATP di Rio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.50 CALCIO – Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno vinto l’andata degli ottavi di finale della Champions League: gli spagnoli hanno sconfitto il Liverpool per 1-0, i tedeschi si sono imposti per 2-1 contro il PSG. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

22.20 TAEKWONDO – Vito Dell’Aquila imperiale, l’azzurro ha vinto la President’s Cup e conferma di essere un big in vista delle Olimpiadi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.50 VOLLEY – Novara ha sconfitto il Commercecon Lodz in Champions League, 3-0 per le Campionesse d’Europa che si sono qualificate ai quarti di finale vincendo il girone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.30 TENNIS – Jannik Sinner e Simone Bolelli sono stati eliminati nel torneo di doppio nell’ATP 250 di Marsiglia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.20 F1 – La Ferrari ha svolto lo shakedown a Barcellona, domani incominceranno i Test. Giornata regolare per Sebastian Vettel e Charles Leclerc. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

21.10 TENNIS – Rybakiba, Mladenovic, Martic accedono al secondo turno del WTA di Dubai. Vengono eliminate Svitolina, Kenin e Bencic. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.20 VOLLEY FEMMINILE – Conegliano ha battuto il Nantes per 3-0 e ha chiuso la fase a gironi della Champions League con 6 vittorie all’attivo: primo posto e qualificazione ai quarti di finale da imbattuta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

20.00 VOLLEY FEMMINILE – Scandicci ha sconfitto il Maribor per 3-1 e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League come una delle migliori tre seconde. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

19.21 BIATHLON – “Che vittoria! Ho pensato che anche l’argento sarebbe andato bene, poi ho cambiato idea”, le altre considerazioni di Dorothea Wierer dopo il secondo oro mondiale ad Anterselva. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.25 TENNIS – Marcelo Rios, tennista di classe sopraffina nel tennis del periodo di fine anni ’90 e inizio 2000, dotato di un tocco mancino speciale, va all’attacco nel suo stile. In un’intervista concessa a La Tercera, il cileno si è lasciato andare a considerazioni piuttosto pesanti nei confronti dell’ex campione americano Andre Agassi, circa una sua positività: “Fu beccato positivo al doping per quattro volte ma gli organi ATP insabbiarono tutto perché altrimenti il tennis avrebbe fatto una brutta fine“, le parole al vetriolo di Rios. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.12 SCI DI FONDO – Therese Johaug vince per la prima volta in carriera una gara sprint. Lo fa ad Are, in Svezia, nell’ambito dello Ski Tour, là dove la distanza ridotta di 700 metri in tecnica libera è determinata dalla particolarità del percorso, in gran parte in salita con pendenze intorno al 20%. Questo è il genere di gara che favorisce la norvegese, sempre in difficoltà nelle fasi iniziali e sempre in grado di rimontare nel tratto che sale. Il podio è tutto norvegese, dal momento che Heidi Weng è seconda a 1″73 e Astrid Uhrenholdt Jacobsen terza a 2″47. Più staccate la svedese Jonna Sundling, a 5″01, la svizzera Nadine Faehndrich, a 6″22, e la svedese Linn Svahn, a 6″98. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

18.03 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino conquista il terzo podio della stagione in Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Il poliziotto di Nus è secondo nella sprint in tecnica libera di Are, in Svezia, facente parte dello Ski Tour. A batterlo soltanto il solito Johannes Klaebo, che quando partecipa a una gara di questa specialità non perde da 14 competizioni consecutive. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.47 BIATHLON – “In Russia probabilmente non avrebbe vinto questa gara“. Fabrizio Curtaz, direttore tecnico dell’Italia del biathlon, esprime tutta la sua gioia per il secondo titolo mondiale conquistato sulla neve di casa grazie ad una stratosferica Dorothea Wierer. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

17.21 TENNIS – “Tutti gli avversari sono difficili da battere, Gombos è un ottimo giocatore, dovevo avere la giusta mentalità contro un rivale decisamente ostico. Ci sono tanti giocatori forti in questo tabellone, è un bel torneo. Quella della settimana scorsa con Carreno è stata una sconfitta dura da mandare giù”, le parole a caldo di Jannik. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.43 TENNIS – Jannik Sinner batte Norbert Gamobs vincendo 6-4 7-6(5)! Una partita pazzesca del giovane azzurro che domina la sfida con maturità: break nel decimo gioco del primo set per vincere per poi dare il meglio di sé nel secondo parziale. Il classe 2001 ha annullato svariate palle break a Gombos, andato in difficoltà per la pausa di mezz’ora dopo l’antifurto attivato in campo, per poi risorgere nel tie-break. Sinner infatti ha recuperato sotto 4-1 per poi concludere vincendo: next stop, Daniil Medvedev. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

16.26 BIATHLON – “Ho iniziato non al meglio e nella prima serie mi è scappato un colpo. Avevo buone sensazioni, ma c’erano condizioni di vento difficili al poligono. Menomale che ho fatto due zeri nelle ultime due serie. L’ultimo giro è stato molto duro, non sapevo se avevo ancora un margine sufficiente”, le parole a caldo di Dorothea Wierer. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

15.55 BIATHLON – Dorothea Wierer sei una leggenda! La padrona di casa cala il bis nell’Individuale femminile dei Mondiali 2020 di biathlon ad Anterselva e entra ancora più nella storia della disciplina trovando il secondo successo consecutivo e regalando all’Italia un altro ORO. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.57 SCI DI FONDO – Lo Ski Tour 2020, presente all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo, ha visto andare in scena, nella terza tappa in corso di svolgimento ad Are, in Svezia, le qualificazioni delle sprint in tecnica libera, femminile e maschile. In casa Italia ottime prestazioni di Greta Laurent ed Ilaria Debertolis tra le donne e di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani tra gli uomini, che passano alle fasi finali del pomeriggio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

14.00 F1 – La stagione 2020 del Mondiale F1 scatterà ufficialmente domani, mercoledì 19 febbraio, con la disputa del primo dei tre giorni consecutivi di test a Barcellona, che verranno replicati nella settimana successiva, da mercoledì 26 a venerdì 28, sempre per otto ore al giorno, dalle 9 alle 18 con pausa tra le 13 e le 14. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

13.00 CICLISMO – Dopo la decisione di saltare Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, Tom Dumoulin ha postato sui social aggiornamenti circa il suo stato di salute: il ciclista neerlandese della Jumbo-Visma sta meglio, avendo trovato la causa del suo malessere, ma non ha ancora pianificato il suo rientro alle corse. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.34 SCI ALPINO – Saranno nove gli azzurri in gara nel fine settimana a Niigata Yuzawa Naeba, in Giappone, dove sono in programma due gare valide per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino: sabato 22 è previsto lo slalom gigante, mentre domenica 23 si terrà lo slalom speciale. In entrambi i casi le due manche si disputeranno alle 2.00 ed alle 5.00 ora italiana. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

12.02 F1 – Si correrà regolarmente, secondo quanto riportato dall’ANSA, il GP del Vietnam 2020 di F1: gli organizzatori hanno confermato l’evento nonostante il deflagrare dell’epidemia coronavirus, che aveva messo a rischio anche la disputa della corsa vietnamita. Si correrà il 5 aprile 2020, la Domenica delle Palme, ad Hanoi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.21 SCI ALPINO – Il Circo Bianco sbarca in Giappone. Il rischio coronavirus si farà sentire? Tutto sembra regolare sulle nevi giapponesi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.17 TENNIS – Boris Becker parla a 360 gradi di tennis e ammette che sarebbe ora che la Next Gen superasse i Big-3 anche nei tornei dello Slam. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.11 CALCIO – Buon cinquantatreesimo compleanno a Roberto Baggio, una delle leggende del calcio italiano e mondiale. Andiamo a ripercorrere con la mente tutte le sue gesta. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.06 TOKYO 2020 – Il coronavirus spaventa gli organizzatori dei Giochi Olimpici che, nel frattempo, assicurano che tutto sarà confermato. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

11.01 BASKET – Il curioso caso delle Qualificazioni a Euro2021, con 4 squadre che partecipano ma sono già iscritte alla fase finale, come l’Italia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.44 MOTOGP – Mancano pochi giorni ai test di Losail. La Ducati sarà impegnata nel prova di capire in maniera migliore le nuove gomme Michelin che al posteriore stanno proponendo diversi grattacapi alla moto di Borgo Panigale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.27 SOLLEVAMENTO PESI – Una bella chiacchierata con Antonino Pizzolato che ha riportato l’Italia del sollevamento pesi ai vertici globali dopo oltre due lustri. La medaglia di bronzo nei -85 kg ai Mondiali 2017 ha rappresentato un trampolino di lancio per un ragazzo dotato di forza, talento e determinazione fuori dal comune. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.12 MILANO-CORTINA 2026 – Si è tenuto in quel di Milano, presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia, il primo incontro informale dei consiglieri di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.55 CICLISMO – A tre mesi dall’inizio del Giro d’Italia 2020, molti sono già i nomi la cui presenza o assenza alla prossima Corsa Rosa è certa. Innanzitutto, il vincitore uscente Richard Carapaz tornerà a difendere il suo titolo e come primo pretendente troverà nuovamente quel Vincenzo Nibali che l’anno scorso arrivò secondo. Peter Sagan e l’enfant prodige Remco Evenepoel saranno i due esordienti più attesi di quest’edizione del grande giro nostrano. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.39 SCI ALPINO – È arrivato l’ok ufficiale della FIS per quanto riguarda la tappa valdostana di La Thuile della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Nella giornata di ieri, infatti, i tecnici e gli organizzatori hanno svolto il consueto controllo della neve della località italiana, garantendo il via libera definitivo in vista della tappa di fine mese. Sulle nevi di La Thuile, infatti, si disputerà un supergigante nella giornata di sabato 29 marzo, mentre il primo marzo toccherà alla combinata. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.12 MOTOGP – Volano gli stracci in MotoGP, violenta lite tra Jorge Lorenzo e Johann Zarco per questioni extra-pista. Il francese attacca sul fronte soldi, il maiorchino risponde per le rime. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.55 FORMULA UNO – Da domani scattano i test F1 di Barcellona. La Ferrari a caccia di aerodinamica e affidabilità per non commettere gli stessi errori di valutazione di un anno fa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.42 CICLISMO – Tra poco più di ventiquattro ore avverrà il debutto di Vincenzo Nibali con la maglia della Trek-Segafredo. Di fatti, da domani mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.35 TENNIS – Si sono giocati sei incontri del primo turno del torneo ATP di Delray Beach 2020 di tennis: sul cemento statunitense avanzano ben quattro tennisti di casa, mentre domani verrà già completata la tornata d’esordio della competizione. E’ giunta oggi la notizia della rinuncia di Andreas Seppi, che avrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic domani. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì febbraio 2020. Gli sport protagonisti nella giornata odierna saranno principalmente biathlon, tennis e calcio. Buon divertimento!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 18 febbraio 2020. Un giorno di capitale importanza, dato che in serata tornerà finalmente la Champions League! Saranno in campo i campioni in carica del Liverpool, in casa dell’Atletico Madrid, quindi il PSG andrà nella tana del Borussia Dortmund. Un altro momento fondamentale di questa giornata sarà la 15km individuale dei Mondiali di biathlon di Anterselva, con Dorothea Wierer e compagne che vogliono proseguire in questo percorso d’oro.

Per quanto riguarda il tennis entrano nel vivo i tornei di Marsiglia (Francia) con Jannik Sinner che se la vedrà con lo slovacco Gombos, Rio De Janeiro (Brasile) con Lorenzo Sonego contro Leonardo Mayer e Marco Cecchinato contro Dusan Lajovic e Delray Beach (Usa) con Milos Raonic contro il nostro Andreas Seppi e Nick Kyrgios che inizia il suo cammino a livello maschile e Dubai (Emirati Arabi Uniti) a livello femminile. Da non dimenticare anche il volley con la Champions League femminile con tre italiane in campo.

OA Sport dunque vi offrirà la Diretta Live di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, martedì 18 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.30. Buon divertimento!

