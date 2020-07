LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: Perez davanti a Verstappen, FP2 dalle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

UFFICIALE IL GP DI TOSCANA 2020 AL MUGELLO

12.36 Appuntamento alle 15.00 per le FP2 che faranno luce sugli aggiornamenti della Ferrari che, con prudenza, lasciano ben sperare. Un saluto sportivo e a più tardi.

12.33 LA CLASSIFICA FINALE DELLE FP1:

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:04.867 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.096 7

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.222 9

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.253 7

5 Lance STROLL Racing Point +0.529 5

6 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.616 4

7 Carlos SAINZ McLaren +0.735 7

8 Pierre GASLY AlphaTauri +0.831 11

9 Daniel RICCIARDO Renault +0.902 6

10 Sebastian VETTEL Ferrari +0.903 6

11 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.948 8

12 Charles LECLERC Ferrari +0.970 7

13 Esteban OCON Renault +1.007 7

14 Lando NORRIS McLaren +1.041 5

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.574 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.579 5

17 Jack AITKEN Williams +1.901 5

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing +1.930 5

19 Nicholas LATIFI Williams +4.731 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team – – 2

12.31 Le Ferrari: 10° Vettel a 0.903, 12° Leclerc a 0.970 da Perez. La Ferrari non ha ricercato il tempo in nessun modo. Solo tantissimo lavoro di settaggio e messa a punto.

12.30 TERMINANO LE FP1!

12.29 Buone sensazioni dagli aggiornamenti della Ferrari, la cui velocità a centro curva è più altra di 6-7 km/h rispetto alla scorsa settimana, mentre non è cambiata quella in rettilineo (anche se la SF1000 non ha utilizzato tutti i cavalli a disposizione.

12.28 La classifica non cambierà più. Perez chiude al comando le FP1 con la Racing Point in 1’04″867, precedendo di 0.096 Verstappen, entrambi con gomme soft.

12.26 Prima sessione in cui le squadre hanno lavorato principalmente su assetti, usura pneumatici e long-run. Alle 15.00 si girerà anche in simulazione da qualifica.

12.24 Passo tra 1’08” e 1’09″2 per la Racing Point, come la Mercedes. Sta girando poco ora la Ferrari.

12.23 Leclerc rientra subito ai box dopo un giro di verifica.

12.21 Non ha girato la Haas di Magnussen per problemi tecnici. Di nuovo in pista Leclerc e Vettel.

12.20 Sergio Perez sempre al comando con 0.096 su Verstappen a parità di gomma.

12.19 Simulazione di passo gara similare per Mercedes e Racing Point, ma logicamente le W1 non si stanno spremendo più di tanto.

12.18 Ai box entrambe le Ferrari di Leclerc e Vettel. Meccanici di nuovo al lavoro sul fondo della SF1000.

12.16 Nessun team ha davvero spinto per ottenere il tempo, ciò avverrà invece nelle FP2 del pomeriggio.

12.14 Finora la Mercedes ha confermato una superiorità netta. La sensazione è che Bottas e Hamilton stiano giocando al gatto col topo. Tantissimo lavoro per la Ferrari. Il nuovo fondo sembra aver dato riscontro positivi a Leclerc nella percorrenza delle ultime curve del tracciato.

12.12 Fase interlocutoria della sessione, tutti i piloti ai box.

12.06 Max Verstappen (gomme soft) sale in seconda piazza a 0.096 da Perez. Vettel gira in pista a velocità costante per poter raccogliere dati.

12.05 Ricordiamo che la Ferrari sta provando un nuovo fondo sulle monoposto di Vettel e Leclerc, montando a turno sia la nuova sia la vecchia ala anteriore, di modo da effettuare delle comparazioni.

12.03 Perez davanti con 0.222 su Bottas e 0.253 su Hamilton, ma le Mercedes hanno ottenuto il crono con una mescola di svantaggio rispetto alla Racing Point. Il vantaggio delle Frecce Nere resta ampio.

12.00 Sainz (McLaren) è quinto con le soft a 0.735. Vettel si migliora subito ed è 8° a 9 decimi con le soft. Ripetiamo: la Ferrari sta solo cercando di valutare la bontà delle modifiche tecniche apportate, senza cercare la prestazione pura per il momento.

11.56 Bottas sale in seconda posizione con le medie a 0.222. Vettel sta per rientrare in pista, riassembrata la sua Ferrari con il nuovo fondo, ma l’ala utilizzata è quella vecchia. Test di comparazione in vista.

11.55 SI FA SUL SERIO! 1’04″867 per Perez con gomme soft, fa meglio di 0.253 rispetto a Hamilton che si era migliorato con le medie. Iniziano ad essere tempi interessanti.

11.54 Viene tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit alla curva 10.

11.53 Racing Point competitiva. Stroll è secondo a soli 3 millesimi da Hamilton, ma con gomme soft più favorevoli. Lo scorso fine settimana la Racing Point è crollata il giorno della gara.

11.52 Appena si mette minimamente a spingere, la Mercedes monopolizza subito le prime due posizioni. Hamilton in testa con 1’05″208, poi Bottas a 0.173. Tempi ottenuti con gomme medie, come Verstappen che è terzo a 0.552.

11.50 Per ora gli aggiornamenti della Ferrari sembrano funzionare per quanto riguarda l’ingresso di curva, almeno sulla macchina di Leclerc.

11.49 ‘Aperta’ completamente la Ferrari di Vettel, i meccanici stanno apportando modifiche al fondo.

11.48 Ottimo ultimo settore per Leclerc con gomme soft usate. Si migliora di un millesimo, resta secondo a 0.077 da Verstappen.

11.46 Solo Leclerc in pista. La Ferrari, d’altronde, è quella che più di tutti ha bisogno di girare.

11.45 Leclerc, attraverso un team-radio, ha chiesto alla squadra una modifica dell’ala anteriore. Il monegasco è rientrato ai box, i meccanici hanno effettuato la modifica in pochi secondi.

11.44 ECCO LA FERRARI! Charles Leclerc, con le soft, è secondo a 0.078 da Verstappen, che tuttavia ha montato le medie.

11.42 Meccanici della Ferrari al lavoro sulla vettura di Vettel, mentre Leclerc è in pista con le soft.

11.41 Il fondo della Ferrari di Leclerc ricalca per ispirazione quello della Mercedes, come rivela SkySport.

11.40 Sia Vettel sia Leclerc continuano a provare la SF1000 con le gomme hard, le più dure a disposizione.

11.38 Ecco la Racing Point. Sergio Perez secondo a 0.332 da Verstappen. Seguono Albon, Sainz e Bottas. 8° Leclerc a 0.710, 13° Vettel a 1″5. Hamilton è 11° a 0.878.

11.36 Verstappen si migliora ancora con le medie, seppur di 11 millesimi. L’olandese resta al comando in 1’05″856. La Ferrari non sta forzando, in queste FP1 conta solo mettere a punto il nuovo fondo della SF1000, la nuova ala anteriore e quella posteriore.

11.35 Anche l’Alfa Romeo sta facendo girare in pista il terzo pilota Robert Kubica. Riposa Antonio Giovinazzi.

11.34 Si riparte, di nuovo tutti in pista.

11.32 BANDIERA ROSSA! Occorre rimuovere la Williams di Latifi da bordo pista.

11.29 Nel frattempo Verstappejn si è migliorato, scendendo a 1’05″867. Virtual Safety Car a seguito del problema tecnico che ha appiedato Latifi.

11.27 MAX VERSTAPPEN IN TESTA! 1’06″087 con le medie, fa meglio di 0.243 rispetto ad Albon. Sono tempi ancora alti.

11.26 Bloccaggio della ruota anteriore destra per Vettel in frenata. Si fa vedere in pista anche Hamilton.

11.24 In casa Williams sta girando il terzo pilota Jack Aikten al posto di George Russell. Ricordiamo che, mai come quest’anno, le riserve potrebbero risultate fondamentali per sostituire i titolari in caso di positività al virus che ha devastato il mondo.

11.22 Max Verstappen settimo con le medie a 7 decimi dal compagno di squadra Albon. Sono schermaglie.

11.21 Al suo primo passaggio Vettel paga 2 secondi dalla vetta, un crono chiaramente non attendibile.

11.20 Leclerc risale ed è quarto a 0.248 da Albon, dunque appena davanti a Bottas.

11.19 Inizio di sessione piuttosto interlocutorio. Ora rientra in pista anche Sebastian Vettel con le hard, stesse gomme di Leclerc.

11.18 Charles Leclerc, con gomme hard (quindi come Bottas), è quinto a 0.867 da Albon. La Ferrari ovviamente ora non cerca il tempo, ma solo l’assetto ideale con i nuovi aggiornamenti.

11.16 Si fa vedere la Mercedes. Bottas, vincitore del GP d’Austria di 5 giorni fa, è terzo a 0.283 da Albon con gomme hard, dunque una mescola di svantaggio rispetto al thailandese.

11.15 Ultimo settore alto per Norris, terzo a 0.372 da Albon. Ocon (Renault) a 1″3.

11.14 Norris ha montato il primo treno di gomme soft.

11.13 Albon si porta al comando in 1’06″344, 0.131 meglio di Sainz. Sono gli unici due piloti ad aver fatto segnare dei tempi. Ora entrano in pista Norris ed Ocon.

11.12 Il GP del Mugello avrà la denominazione di GP di Toscana.

10.10 Si lavora ai box Ferrari sulle monoposto di Vettel e Leclerc. Si vede la nuova ala anteriore sulla SF1000 del tedesco.

11.09 Albon si inserisce alle spalle di Sainz ad 8 decimi con le medie.

11.07 E’ Sainz (McLaren) il primo a far registrare un crono: 1’07″190 con gomme hard.

11.07 Ancora nessun tempo cronometrato.

11.06 Anche il GP di Russia è confermato per il 27 settembre.

11.04 Intanto arriva una gradita notizia. E’ UFFICIALE! Il Mugello ospiterà un GP di F1 il prossimo 13 settembre, una settimana dopo Monza!

11.03 Giri di installazione per quasi tutti i piloti in pista.

11.02 Temporeggiano, come da copione, le Mercedes: sia Hamilton sia Bottas fermi ai box.

11.01 Anche Leclerc in pista, la Ferrari ha bisogno di testare a fondo il nuovo fondo e le ali modificate.

11.01 La Ferrari non perde tempo, subito in pista Sebastian Vettel!

11.00 INIZIATE LE FP1! Dureranno 90 minuti!

10.58 Ci siamo, 26 gradi la temperatura dell’aria, 42° quella dell’asfalto.

10.54 Novità sul calendario. Non si disputerà il GP di Cina, avendo la nazione asiatica cancellato tutti gli eventi sportivi nel 2020. Nulla da fare nemmeno per Usa, Messico e Brasile. Possibilità per i GP di Canada, Bahrein ed Abu Dhabi, aumentano anche le chance di Imola ed Hockenheim.

10.50 Dieci minuti al via delle prove libere.

10.43 Cosa attendersi dalla Ferrari? La speranza è un guadagno di circa 2-3 decimi. Il nuovo fondo e le ali modificate hanno l’obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento. Tuttavia non sono state effettuate modifiche al motore, il vero tallone d’Achille della SF1000.

10.35 Mercedes che partirà con i favori del pronostico, probabilmente senza l’esigenza di forzare nella prima sessione. Red Bull invece dovrà risolvere il problema relativo all’affidabilità.

10.30 Grande attesa per gli aggiornamenti della Ferrari. Charles Leclerc è stato molto chiaro ieri in conferenza stampa: “L’importante è che funzionino, altrimenti sarebbe un disastro!“.

10.26 Splende il sole a Spielberg, cielo terso e alte temperature. Ma domani è attesa la pioggia…

10.24 Lando Norris (McLaren) ha festeggiato il primo podio in carriera a 20 anni, 7 mesi e 22 giorni. Nella storia della F1, solo Max Verstappen e Lance Stroll sono stati più precoci nel salire sul podio.

10.21 Vedremo se Lewis Hamilton riuscirà a sfatare il tabù Austria. Il britannico non sale sul podio a Zeltweg dal 2016, quando colse la sua unica vittoria.

10.18 La novità principale della Ferrari dovrebbe riguardare proprio la parte inferiore della vettura, che sinora si è rivelata uno dei punti deboli principali del progetto. Come è ormai risaputo, l’attuale Ferrari fatica a generare downforce, il che crea enormi scompensi a livello di assetto. Il fondo era immediatamente finito sul banco degli imputati e non sorprende che questo sia stato il primo aspetto su cui si sia deciso di mettere mano. Non è dato a sapersi il modo in cui gli ingegneri del Cavallino Rampante hanno deciso di lavorare, ma ben presto scopriremo se le modifiche funzioneranno. Le novità sull’alettone anteriore vanno in una direzione tutto sommato simile, cioè quella di ottimizzare i cosiddetti vortice Y250 e l’effetto out wash. L’obiettivo è di imbrigliare le turbolenze generate dalle ruote anteriori, allontanandole dalle fiancate, allo scopo di migliorare il funzionamento dell’aerodinamica posteriore della vettura.

10.16 La Ferrari porta a Zeltweg una serie di aggiornamenti tecnici che, inizialmente, erano previsti per Budapest. Si tratta di un nuovo fondo della vettura e di alettoni modificati.

10.07 Valtteri Bottas, con il successo di domenica scorsa, ha raggiunto quota 8 vittorie in F1. Il finlandese ha eguagliato il numero di successi raccolto da Jacky Icxx e Denis Hulme, raggiungendo inoltre anche Max Verstappen.

10.04 Si gareggia a Zeltweg ad una settimana di distanza dal primo appuntamento stagionale. Per regolamento nel calendario non possono figurare due Gran Premi con la stessa denominazione. Da qui la prima edizione del GP di Stiria.

9.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Stiria 2020 di F1.

18.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete tutte le analisi sui nuovi aggiornamenti della Ferrari, nonché le dichiarazioni complete dei 20 piloti. Appuntamento poi a domani alle 11.00 con le prove libere del GP di Stiria 2020! Buona serata.

18:05 Su Alonso: “Ci sono vantaggi e svantaggi. L’esperienza è molto preziosa, soprattutto quando si tratta di guidare una squadra da corsa come la Renault in avanti. Sarà un bonus. Non posso dire com’è guidare il Gran Premio all’età di 40 anni, non ci sono ancora! Ma ricordo ancora come è tornato Michael Schumacher, circa a questa età, ed era in perfetta forma fisica. Anche Fernando può farlo. Il vantaggio per me: attualmente sono il secondo pilota più vecchio dietro a Kimi, l’anno prossimo sarò solo il terzo più vecchio! “

18:00 Sugli ordini in Mercedes imposti a lui e Bottas durante la gara: “Facciamo quello che ci viene detto. Beh, almeno nella maggior parte dei casi (ride, ndr)”.

17:55 Parla Hamilton, prima un pensiero su Vettel: “Sarebbe un peccato se dovesse fermarsi, spero riesca a trovare una squadra”.

17:50 Il finlandese ha poi proseguito: “Una gara non significa niente, il calendario è ancora lunghissimo. Ovviamente vincere all’esordio è importante e cercherò di fare subito il bis in questo fine settimana. Il team sta lavorando sodo e la macchina sta dando ottime risposte per cui non ho pressione. Devo proseguire in questo modo e dare sempre il massimo”.

17:45 Queste le prime dichiarazioni di Bottas: “A quanto mi è stato detto siamo stati fortunati a concludere la gara. Abbiamo avuto problemi a livello di cambio e anche di surriscaldamento. Proprio per questo motivo le ultime fasi di gare le abbiamo vissute a scartamento ridotto e siamo stati fortunati a concludere senza problemi. Ad ogni modo avremo a disposizione nuove componenti per far fronte a queste problematiche e le proveremo già da domani”.

17:35 Questo il momento in cui Vettel ha ammesso che ritornerebbe volentieri in Red Bull

17:25 Mancano solo i piloti della Mercedes per completare la conferenza stampa di quest’oggi.

17:17 In ultimo Verstappen ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di lavorare con Vettel in futuro: “Sono stato a ServusTV lunedì e mi sono seduto accanto a Seb quando mi è stato chiesto di farlo. Volevo semplicemente essere gentile, ma il team è soddisfatto dell’attuale scelta dei piloti e la collaborazione sta andando bene. Inoltre, Alex è molto veloce, quindi non c’è motivo di cambiare.»

17:13 Continua così l’olandese: “Se guardi i dati, siamo più veloci nella maggior parte dei tornanti, ma in genere non ero molto contento del bilanciamento del veicolo, dall’entrare nella curva a metà curva. E su una pista come questa hai bisogno di molta fiducia per superare le curve ad alta velocità molto rapidamente. Se riusciamo a migliorare l’equilibrio, allora saremo sicuramente vicini.”

17:10 Prima dei piloti Ferrari aveva parlato Max Verstappen. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che la Honda abbia fatto buoni progressi, ma la Mercedes ha chiaramente fatto passi da gigante, quindi dobbiamo continuare ad accelerare per ottenere di più dal motore e dall’auto”.

17:07 Viene chiesto a Vettel se ci siano stati dei contatti con Renault prima dell’annuncio di Alonso: “Abbiamo solamente parlato, perché, come detto prima, conosco molte persone nel paddock. Ma non c’è mai stato nulla di concreto.”

17:03 A Vettel viene chiesto dei problemi di domenica: “Già da domani avremo risposte importanti, perché abbiamo la possibilità di correre sulla stessa pista. Abbiamo provato a cambiare un paio di cose, ma è difficile dire quanto ciò ci permetterà di migliorare”.

16:59 Sulla scorsa gara questo il commento di Leclerc: “La gara ci ha dato un’iniezione di fiducia. Se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere grandi risultati, anche sfruttando un po’ di fortuna. Bisogna avere fiducia in se stessi sia nei momenti positivi che in quelli negativi”.

16:56 A Charles Leclerc viene chiesto il motivo per il quale non si è inginocchiato. Queste le parole del monegasco: “Ognuno manifesta le proprie idee come più ritiene giusto, io ho dimostrato di essere contro il razzismo in altri modi”.

16:53 Tantissime domande sul futuro rivolte a Vettel. Queste le risposte del tedesco: “Non ho ancora deciso il mio futuro: in Racing Point conosco molte persone ma non abbiamo parlato dell’anno prossimo. Ritorno in Red Bull? Conosco molte persone anche lì, di sicuro è una macchina vincente e se dovessero chiamarmi non direi di no.”

16:50 Sono arrivati i piloti Ferrari!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna subito in pista al Red Bull Ring dove è andato in scena il GP d’Austria lo scorso weekend, si prosegue senza sosta in questa stagione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia e si torna a fare subito sul serio sul circuito di Zeltweg. Domani ci sarà spazio per le due sessioni di prove libere che apriranno ufficialmente le danze in pista, ma come da tradizione il lungo fine settimana incomincia con una conferenza stampa per dare spazio ai piloti.

Si seguirà la stessa procedura adottata settimana scorsa, si darà quindi la parola a tutti i 20 uomini che saranno poi impegnati attivamente sul tracciato di Spielberg. Ogni scuderia avrà uno slot di venti minuti e i due piloti risponderanno a varie domande a distanza. Si incomincerà con la Wiliams alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 quando parleranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, uomini della Mercedes e favoriti per il successo. Prima dei due alfieri della scuderia anglo-tedesca parleranno i due uomini della Ferrari: Charles Leclerc, reduce dall’incredibile secondo posto di domenica scorsa, sarà insieme a Sebastian Vettel, pronto a riscattarsi dopo il deludente decimo posto di quattro giorni fa.

Spazio anche alla Red Bull, scuderia di casa che vuole rifarsi dopo il doppio zero: Max Verstappen e Alexander Albon saranno sicuramente molto combattivi. Curiosità anche per gli uomini dela McLaren dopo il terzo posto di Lando Norris e il quinto del futuro ferrarista Carlos Sainz. Ci si aspetta tanto anche dalle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll senza dimenticarsi della Renault con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con le dichiarazioni di tutti i piloti per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

