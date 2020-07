LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: FP2 decisive per la griglia di partenza? C’è l’allerta meteo

LIVE F1 GP STIRIA 2020: la diretta della seconda sessione di prove libere dalle 15.00. Attesa per la verifica dei nuovi aggiornamenti Ferrari.

14.45 Ricordiamo la classifica della prima sessione.

1 Sergio PEREZ Racing Point 1:04.867 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.096 7

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.222 9

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.253 7

5 Lance STROLL Racing Point +0.529 5

6 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.616 4

7 Carlos SAINZ McLaren +0.735 7

8 Pierre GASLY AlphaTauri +0.831 11

9 Daniel RICCIARDO Renault +0.902 6

10 Sebastian VETTEL Ferrari +0.903 6

11 Daniil KVYAT AlphaTauri +0.948 8

12 Charles LECLERC Ferrari +0.970 7

13 Esteban OCON Renault +1.007 7

14 Lando NORRIS McLaren +1.041 5

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.574 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +1.579 5

17 Jack AITKEN Williams +1.901 5

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing +1.930 5

19 Nicholas LATIFI Williams +4.731 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team – – 2

14.40 Immagini dall’alto della Racing Point di Segio Perez, al comando dopo le FP1.

Beautiful shots of Sergio Perez on track in FP1 😍 Checo and co. will be back on track for FP2 shortly 🙌#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bJl5uyF7jU — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

14.35 Stamattina la Mercedes ha giocato al gatto col topo. Resta un gap notevole nei confronti della concorrenza. La W1 non ha punti deboli in termini di prestazioni, l’unica apprensione per la scuderia di Stoccarda è data dalla tenuta del motore. In questo senso non sono giunti buoni segnali dalla Williams motorizzata Mercedes, con Latifi che è stato appiedato per un problema alla power-unit.

14.27 Le FP2 di oggi potrebbero addirittura delineare la griglia di partenza della gara di domenica. Com’è possibile? Domani è attesa pioggia torrenziale a Zeltweg per tutta la giornata. Non è detto che si riesca a gareggiare. A quel punto i commissari di gara avranno due alternative:

Tenere per buoni i tempi delle FP2 per delineare la griglia di partenza. Effettuare le qualifiche domenica mattina.

14.15 Cosa ci hanno detto le FP1 per la Ferrari? Sia Leclerc sia Vettel hanno provato un nuovo fondo ed una nuova ala anteriore. Sono poi state effettuate delle comparazioni, utilizzando il nuovo fondo con l’ala ‘vecchia’ utilizzata lo scorso fine settimana. Tantissimo lavoro di messa a punto, senza badare al riscontro cronometrico. La Ferrari sembra più incisiva a centro curva, dove risulta più veloce tra i 6 e i 7 km/h, mentre la velocità di punta in rettilineo, per il momento, non è mutata rispetto al GP d’Austria. E’ pur vero che non sono state apportate modifiche alla power-unit.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 15.00 si svolgeranno le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Dopo l’avvincente sessione del mattino, i piloti torneranno in pista per altri 90 minuti di test in cui dovranno cercare di trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling col tracciato dove si è già corso settimana scorsa il Gran Premio d’Austria. Ci si preparerà per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche di domani (forse sul bagnato) e della gara di domenica.

Ci si aspetta tanto dalla Ferrari, la Scuderia di Maranello ha portato innumerevoli aggiornamenti sul circuito di Zeltweg ma in mattinata si è a tratti nascosta. Vedremo se oggi pomeriggio Charles Leclerc e Sebastian Vettel batteranno un colpo a livello cronometrico e mostreranno i tanto attesi progressi. La Rossa spera di essere davanti, almeno sul passo gara, alle Racing Point di Sergio Perez (primo in mattinata) e Lance Stroll e alle McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Le grandi favorite della vigilia sono sempre le Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno già mostrato parzialmente gli artigli nella FP1 ma attenzione all’aggressivo Max Verstappen al volante della Red Bull.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.30. Buon divertimento a tutti.

