LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: conferenza stampa, parlano tutti i piloti!

Programma e orari GP Stiria 2020 – Ferrari con nuovi aggiornamenti in Stiria – Fernando Alonso ha firmato con Renault

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna subito in pista al Red Bull Ring dove è andato in scena il GP d’Austria lo scorso weekend, si prosegue senza sosta in questa stagione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia e si torna a fare subito sul serio sul circuito di Zeltweg. Domani ci sarà spazio per le due sessioni di prove libere che apriranno ufficialmente le danze in pista, ma come da tradizione il lungo fine settimana incomincia con una conferenza stampa per dare spazio ai piloti.

Si seguirà la stessa procedura adottata settimana scorsa, si darà quindi la parola a tutti i 20 uomini che saranno poi impegnati attivamente sul tracciato di Spielberg. Ogni scuderia avrà uno slot di venti minuti e i due piloti risponderanno a varie domande a distanza. Si incomincerà con la Wiliams alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 quando parleranno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, uomini della Mercedes e favoriti per il successo. Prima dei due alfieri della scuderia anglo-tedesca parleranno i due uomini della Ferrari: Charles Leclerc, reduce dall’incredibile secondo posto di domenica scorsa, sarà insieme a Sebastian Vettel, pronto a riscattarsi dopo il deludente decimo posto di quattro giorni fa.

Spazio anche alla Red Bull, scuderia di casa che vuole rifarsi dopo il doppio zero: Max Verstappen e Alexander Albon saranno sicuramente molto combattivi. Curiosità anche per gli uomini dela McLaren dopo il terzo posto di Lando Norris e il quinto del futuro ferrarista Carlos Sainz. Ci si aspetta tanto anche dalle Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll senza dimenticarsi della Renault con Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della conferenza stampa del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con le dichiarazioni di tutti i piloti per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

