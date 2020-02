LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: Quartararo subito velocissimo a Sepang nei test di MotoGP, Marko attacca Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.40 F1 – Helmut Marko fa sempre discutere e sulla posizione di Sebastian Vettel in Ferrari sostiene che il tedesco sia poco favorito dal punto di vista politico rispetto a Leclerc. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.38 TENNIS – Si sono conclusi gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Cordoba di tennis: in Argentina, sulla terra rossa, gli ultimi quattro match si sono disputati tra la serata di ieri ed il cuore della notte italiana, mentre oggi si giocheranno i quarti di finale. Avanti, nella giornata da poco conclusa, tutte le teste di serie scese in campo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.36 NBA – Cinque le partite che si sono svolte nella notte NBA. Si inizia con i New York Knicks che vincono di misura 103-105, tra le mura amiche, contro gli Orlando Magic. Decisivi i due lunghi della franchigia della Grande Mela Julius Randle e Taj Gibson che segnano 39 punti in due tirando 19/29 combinato dal campo. Ennesimo successo convincente per i Milwaukee Bucks che superano, 101-112, dei Philadelphia 76ers giunti alla quarta sconfitta consecutiva. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.34 MOTOGP – Yamaha Petronas al potere nella prima parte di questo day-1 di test a Sepang (Malesia): Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, infatti, sono in vetta all’ordine dei tempi, gli unici ad aver infranto la barriera dell’1’59”. In particolare, il francesino è al comando, quando mancano poco meno di 4 ore al termine del turno, con il crono di 1’58″945, davanti al “Morbido” di appena 0″051.Valentino Rossi è attualmente in nona posizione sull’altra M1 con 624 millesimi di ritardo dal vertice. Asfalto malese che, fino ad ora, ha visto arretrati sia il campione del mondo in carica Marc Marquez che Andrea Dovizioso: lo spagnolo è solo 11° a 0″731 dal vertice sulla Honda; il forlivese è immediatamente dietro (12°) sulla Ducati a 0″826 dal leader. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 7 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Torna in scena la MotoGP con la prima giornata di test a Sepang (Malesia). Si ripartirà, ponendosi la solita domanda: Marc Marquez sarà battibile? Lo spagnolo, reduce dall’ottavo successo iridato in carriera, ha chiuso la propria stagione in maniera regale a Valencia (Spagna): 12 vittorie, 82 in carriera, primo di sempre ad abbattere la barriera dei 400 punti in un’annata (420) e mai peggio di secondo nelle gare nelle quali ha visto il traguardo (18 su 19). Un successo che ha permesso alla Honda di completare il suo tris, visto il titolo del Team HRC, oltre a quello personale dell’iberico e del marchio giapponese. Le vere incertezze in casa Marquez riguardano le sue condizioni fisiche. Il 2020 sarà un anno particolare per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, desiderosi di riscatto.

Tanto basket con le semifinali di Coppa Intercontinentale. A soli due giorni dalla bruciante sconfitta del Paladozza contro il Partizan, la Virtus Bologna torna in campo, e lo fa al Pabellón Insular Santiago Martin di Tenerife contro il San Lorenzo de Almagro. La Virtus parte favorita, affrontando un avversario che all’interno dei confini nazionali non è di certo abituato misurarsi con squadre del livello di Bologna o Tenerife; tuttavia gli argentini non hanno nulla da perdere e giocheranno sulle ali dell’entusiasmo, dopo una stagione che li ha visti trionfare per la quarta volta consecutiva in patria, oltre che nella Liga de las Americas. Grande attesa poi il match tra Olimpia Milano e Barcellona, con la compagine di Ettore Messina che farà visita agli spagnoli.

Inoltre, tanto tennis con la Fed Cup in primo piano e le azzurre che affronteranno la Grecia, per non parlare degli sport invernali con il day-1 della Coppa del Mondo di short track a Dresda e di speed skating a Calgary. Ci divertiremo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 7 febbraio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

