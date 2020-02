Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2020: cancellata la qualificazione di oggi e modificato il programma del weekend

A causa delle pessime condizioni del vento è stata cancellata la qualificazione della prova di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2019-2020 in programma a Willingen, in Germania. Sul Mühlenkopfschanze, infatti, non si è riusciti a completare neanche il salto di allenamento in considerazione dell’avversa ira del vento e si è stati anche costretti a modificare il programma di tutto il weekend proprio per via delle pessime previsioni.

I saltatori sono stati fermati quando era arrivato il turno dello sloveno Domen Prevc, aveva appena effettuato la propria prova lo sloveno Timi Zajc ed era nella posizione di testa il giapponese Junshiro Kobayashi. Dopo un paio d’ore di attesa, intorno alle 17:15 è stato decretato che non si dovesse attendere ulteriormente.

Il nuovo programma per le prossime due giornate prevede, perciò, che il salto di allenamento, in round unico, si tenga domani alle 14, seguito dalla qualificazione alle 15 e dalla competizione alle 16. Domenica, invece, la seconda gara è stata anticipata alle ore 10:15 ancora perché le previsioni del tempo non lasciano spazio a buone notizie.

