Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu domina lo short registrando il nuovo record del mondo ai Four Continents 2020, secondo Jin

L’alieno è tornato. Yuzuru Hanyu si è imposto per dispersione nello short program individuale maschile, ultima gara della seconda giornata dei Four Continents 2020, competizione internazionale di pattinaggio artistico quest’anno in scena presso la gremita Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud). Una prova attesissima quella del fuoriclasse nipponico, ritornato dopo un anno e mezzo ai programmi della stagione Olimpica del 2018 registrando il nuovo record del mondo nel segmento con 111.82 punti, suddiviso in 63.42 (tecnico) e 48.40 (componenti del programma).

Il Campione Olimpico ha mandato in estasi il pubblico proponendo la “Ballata No. 1 in Sol Minore Op. 23” di Frederic Chopin, musica che risalta a pieno caratteristiche del pattinatore come la scorrevolezza, la fluidità e la padronanza dell’attrezzo. Accompagnato da difficili passi che hanno coperto l’intero asse della pista, l’allievo di Brian Orser ha snocciolato come primo elemento un quadruplo salchow di estrema qualità, ruotando successivamente la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop. Relegando in zona bonus un monumentale triplo axel il miglior pattinatore di tutti i tempi è passato alla struggente sequenza di passi, chiamata di livello 4 come le tre trottole presentate. Una partenza con il botto quella di Hanyu, che mette ulteriore pepe alla sfida delle sfide che si consumerà ai Mondiali di Montrèal con il diretto avversario Nathan Chen.

A debita distanza si è posizionato al secondo posto provvisorio il cinese Jin Boyang, autore di una prova da 95.83 (54.23, 41.60) caratterizzata da un buon quadruplo toeloop ma macchiata da due arrivi decisamente sbilanciati in avanti, rispettivamente nel quadruplo lutz combinato con il doppio toeloop e nel triplo axel. A una sola lunghezza si è posizionato lo statunitense Jason Brown che, con una performance pulita in ogni aspetto, ha preceduto con 94.71 (48.81, 45.90) il canadese Keegan Messing, quarto con 94.03 (50.82, 43.21) e tornato finalmente in forma con una prestazione contrassegnata dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Colombo Pier