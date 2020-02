Sci alpinismo, Davide Magnini e Alba De Silvestro sul podio nella vertical di Coppa del Mondo 2020 a Berchtesgaden

La Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpinismo ha fatto tappa a Berchtesgaden, in Germania, dove quest’oggi si sono disputate le vertical race nella prima delle tre giornate di gara previste dal programma del fine settimana. La Svizzera ha fatto la voce grossa occupando i primi due gradini del podio sia nella gara maschile che in quella femminile, ma l’Italia è stata comunque in grado di raccogliere dei risultati positivi soprattutto in ottica sfera di cristallo.

Tra gli uomini, alle spalle degli elvetici Werner Marti e Remi Bonnet, si è inserito in terza piazza l’azzurro Davide Magnini (in vetta alla graduatoria riservata agli espoir), mentre il campione in carica Robert Antonioli si è dovuto accontentare di un ottavo posto che gli ha consentito in ogni caso di rimanere in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo con un margine molto ampio di 134 sul primo degli inseguitori. Per quanto riguarda la competizione femminile, le svizzere Victoria Kreuzer e Marianne Fanton hanno preceduto sul traguardo l’italiana Alba De Silvestro, terza, e la compagna di squadra Ilaria Veronese, ai piedi del podio. Nella generale comanda sempre l’elvetica Marianne Fanton con un vantaggio di 77 punti sulla nostra Alba De Silvestro, prima delle inseguitrici.

Senior Men

1. Werner Marti (SUI)

2. Rémi Bonnet (SUI)

3. Davide Magnini (ITA)

5. Michele Boscacci (ITA)

6. Alex Oberbacher (ITA)

8. Robert Antonioli (ITA)

10. Federico Nicolini (ITA)

16. Nicolò Ernesto Canclini (ITA)

25. Andrea Prandi (ITA)

27. Sebastien Guichardaz (ITA)

Senior Women

1. Victoria Kreuzer (SUI)

2. Marianne Fanton (SUI)

3. Alba De Silvestro (ITA)

4. Ilaria Veronese (ITA)

8. Giulia Compagnoni (ITA)

11. Giulia Murada (ITA)

16. Giorgia Felicetti (ITA)

Espoir Men

1. Davide Magnini (ITA)

2. Nicolò Ernesto Canclini (ITA)

3. Thibault Anselmet (FRA)

4. Andrea Prandi (ITA)

6. Sebastien Guichardaz (ITA)

Espoir Women

1. Alessandra Schmid (SUI)

2. Giulia Murada (ITA)

3. Emily Harrop (FRA)

4. Giorgia Felicetti (ITA)

Junior Men

1. Aurélien Gay (SUI)

2. Paul Verbnjak (AUT)

3. Robin Bussard (ITA)

6. Matteo Sostizzo (ITA)

9. Luca Tomasoni (ITA)

13. Pietro Festini Purlan (ITA)

Junior Women

1. Grace Staberg (USA)

2. Lisa Moreschini (ITA)

3. Caroline Ulrich (SUI)

4. Samantha Bertolina (ITA)

Foto: Fisi