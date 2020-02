Fed Cup 2020 World Group: Spagna, Svizzera, Germania e Slovacchia avanti 2-0 dopo la prima giornata

Si sono appena conclusi i match di qualificazione della Fed Cup 2020 relativi al World Group. Le nazionali vincitrici accederanno alle finali in programma a Budapest nel prossimo mese di aprile. Oggi sono andati in scena le gare che hanno visto opposte le numero uno alle numero due delle rispettive squadre.

La Spagna è in vantaggio 2-0 sul Giappone grazie alle vittoria di a sorpresa di Sara Sorribes Tormo contro Naomi Osaka e del trionfo di Carla Suarez-Navarro su Misaki Doi. La numero 10 del ranking ha disputato un match decisamente sottotono perdendo in poco più di un’ora col risultato di 6-0 6-3. La 31enne nativa di Las Palmas è riuscita a conquistare il secondo punto per le iberiche rifilando un netto 6-3 6-4 alla nipponica e mandando in estasi i tifosi accorsi al “La Manga Club” di Cartagena.

Pronostici rispettati tra Svizzera-Canada con le elvetiche avanti 2-0. Alla Swiss Tennis Arena Jil Belen Teichmann ha vinto il primo singolare col punteggio di 7-6(4) 6-4 contro la 17enne Leylah Annie Fernandez. Nonostante l’evidente divario la giovane canadese è rimasta nel match fino alla fine. Decisamente agevole il compito per la numero 5 del ranking WTA Belinda Bencic che si è sbarazzata in un’ora col risultato di 2-0 (6-1 6-2) di Gabriela Dabrowski (n. 448)

In equilibrio dopo la prima giornata la sfida tra Olanda-Bielorussia in corso allo Sportcampus Zuiderpark di L’Aia. Kiki Bertens ha dovuto faticare non poco prima di piegare la resistenza di Aliaksandra Sasnovich (n. 113). La 25enne nativa di Minsk ha conquistato il primo set al tie break. La reazione della numero 8 del mondo è arrivata veemente e con un secco 6-2 6-1 ha ribaltato le sorti del match. Nessun problema per Aryna Sabalenka (n. 13) che ha sconfitto in poco più di un’ora col punteggio di 6-2 6-3 Arantxa Rus (n. 77).

In parità anche la sfida tra Romania-Russia che si sta disputando alla Sala Polivalenta Cluj-Napoca. Ekaterina Alexandrova ha portato a casa il primo punto per le russe grazie al 6-1 6-4 con il quale ha battuto Elena Gabriela Ruse. A riportare in equilibrio le sorti della sfida ci ha pensato Ana Bogdan (n. 90) che ha sconfitto con il risultato di 6-3 6(5)-7 6-1 la numero 38 del ranking mondiale Veronika Kudermetova.

Germania in vantaggio 2-0 in trasferta sulla terra rossa contro il Brasile. Ad aprire la sfida il doppio 6-3 con il quale Laura Siegemund ha superato Teliana Pereira. Decisamente più complesso il compito di Tatjana Maria che ha battuto 6-3 7-6(5) Gabriela Ce. Le teutoniche potrebbero chiudere abbastanza agevolmente la contesa nella giornata di domani.

La Slovacchia ha conquistato, forse un po’ a sorpresa, i primi due punti della sfida contro la Gran Bretagna. La numero 199 del ranking mondiale Anna Karolina Schmiedlova è riuscita a liberarsi con un netto 6-3 6-2 di Heather Watson (n. 74). Combattutissimo il secondo singolare con Viktoria Kuzmova che ha vinto in tre set (6(3)-7 6-3 7-5) contro un’arrembante Harriet Dart.

Grande equilibrio tra Belgio-Kazakistan. Elise Mertens ha perso il primo set contro Zarina Diyas 6-1. La numero 19 del mondo è stata brava a ribaltare la situazione e a portare a casa la vittoria con un secco 6-2 6-1. A riportare in parità le sorti della sfida il trionfo di Yulia Putintseva 2-1 (6-3 6(2)-7 6-2) contro Ysaline Bonaventure.

Foto: Lapresse