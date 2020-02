Basket, la Virtus Bologna supera facilmente il San Lorenzo ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020

Tutto facile per la Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Intercontinentale 2020: presso la Santiago Martin Arena di San Cristobal de la Laguna, sull’isola di Tenerife, le V nere si impongono sul San Lorenzo de Almagro con il punteggio di 73-55. Il prossimo appuntamento per il club emiliano sarà la finale in programma domenica, che lo vedrà contrapposto alla vincente della seconda semifinale tra Tenerife e i Rio Grande Valley Vipers.

La prima novità della serata è la scelta di Aleksandar Djordjevic di concedere un turno di riposo a Milos Teodosic dopo le fatiche del match di EuroCup contro il Partizan Belgrado, perso in volata. Nonostante l’assenza del suo leader tecnico, la Virtus parte forte e piazza un parziale di 12-0 che proietta subito i bolognesi sulla doppia cifra di vantaggio: il primo quarto si chiude sul 23-10. Nel secondo periodo, però, l’attacco dei bianconeri si blocca e gli argentini, trascinati da Tucker, rientrano prepotentemente fino al -1 (27-26). La Virtus va comunque al riposo lungo sul +4 (31-27).

Nel terzo quarto la capolista della Serie A, sospinta da Markovic e Hunter, riprende a macinare gioco e punti e piazza un nuovo allungo, ristabilendo un margine sopra la doppia cifra: a 10′ dal termine il risultato dice 55-45. Nell’ultima frazione la Virtus scappa via definitivamente: è una serie di triple vincenti a creare un divario ormai insanabile, che i bolognesi devono soltanto amministrare fino al 75-57 finale.

IL TABELLINO

VIRTUS BOLOGNA – SAN LORENZO DE ALMAGRO 75-57 (23-10, 8-17, 21-15, 23-15)

VIRTUS BOLOGNA – Hunter 16, Ricci 10, Markovic 9, Marble 9, Weems 9

SAN LORENZO – Tucker 16, Gonzalez 10, Vildoza 10

Credit: Ciamillo